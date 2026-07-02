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Phú Thọ có 5 học sinh đạt á khoa toàn quốc các khối A00 và C00

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn nổi bật của giáo dục Phú Thọ khi toàn tỉnh có 5 học sinh đạt danh hiệu á khoa toàn quốc ở các tổ hợp xét tuyển đại học A00 và C00.

Phú Thọ có 5 học sinh đạt á khoa toàn quốc các khối A00 và C00Em Bùi Tuấn Tài, lớp 12A, Trường THPT Yên Lạc - thủ khoa toàn tỉnh khối A00, á khoa toàn quốc khối A00, điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất tỉnh.

Phú Thọ có 5 học sinh đạt á khoa toàn quốc các khối A00 và C00Em Nguyễn Duy Vinh, lớp 12A1, Trường THPT Lê Xoay - á khoa toàn quốc khối A00.

Ba học sinh đạt 29,75 điểm, trở thành á khoa toàn quốc khối A00 (Toán, Vật Lý, Hóa học) là: Bùi Tuấn Tài - lớp 12A, Trường THPT Yên Lạc, điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất tỉnh, thủ khoa khối A00 của tỉnh, á khoa khối A00 toàn quốc; Trần Minh Phú - lớp 12A1, Trường THPT Hiền Đa, thủ khoa khối A00 của tỉnh, á khoa khối A00 toàn quốc; Nguyễn Duy Vinh - lớp 12A1, Trường THPT Lê Xoay, điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất tỉnh, thủ khoa khối A00 của tỉnh, thủ khoa khối C01 của tỉnh, á khoa khối A00 toàn quốc.

Phú Thọ có 5 học sinh đạt á khoa toàn quốc các khối A00 và C00Em Trần Minh Phú, lớp 12A1, Trường THPT Hiền Đa - thủ khoa toàn tỉnh khối A00, á khoa toàn quốc khối A00.

Ở khối C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), Phú Thọ có 2 học sinh xuất sắc cùng đạt 28,5 điểm, trở thành á khoa toàn quốc. Đó là các em: Trần Chi Lan - lớp 12E, Trường THPT Công nghiệp Việt Trì, thủ khoa khối C00 của tỉnh, á khoa khối C00 toàn quốc; Trần Thu Hiền - lớp 12 chuyên Địa lý, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, thủ khoa khối C00 của tỉnh, á khoa khối C00 toàn quốc.

Phú Thọ có 5 học sinh đạt á khoa toàn quốc các khối A00 và C00Em Trần Chi Lan, lớp 12E, Trường THPT Công nghiệp Việt Trì - thủ khoa toàn tỉnh khối C00, á khoa toàn quốc khối C00.

Phú Thọ có 5 học sinh đạt á khoa toàn quốc các khối A00 và C00Em Trần Thu Hiền, lớp 12 chuyên Địa lý, Trường THPT Chuyên Hùng Vương - thủ khoa toàn tỉnh khối C00, á khoa toàn quốc khối C00.

Thành tích xuất sắc của 5 học sinh không chỉ là niềm tự hào của gia đình, nhà trường mà còn góp phần khẳng định vị thế của giáo dục Đất Tổ. Đây cũng là minh chứng cho sự quan tâm đầu tư của tỉnh đối với sự nghiệp giáo dục, cùng những nỗ lực đổi mới phương pháp dạy học, bồi dưỡng học sinh giỏi và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Những kết quả nổi bật tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục tạo động lực để ngành Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ phát huy truyền thống hiếu học, hướng tới mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Hương Giang


Hương Giang

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Tốt nghiệp THPT Toàn quốc Thủ khoa C00 Đổi mới phương pháp dạy học Nhân lực chất lượng cao Việt Trì Yên Lạc Phú thọ Xét tuyển đại học
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