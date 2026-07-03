Ngôi nhà Ánh Dương - Điểm tựa bình yên cho người bị bạo lực

Với sứ mệnh mang lại hy vọng và sự bảo vệ toàn diện, “Ngôi nhà Ánh Dương” đã trở thành điểm tựa vững chắc, thắp sáng niềm tin cho những người không may là nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới. Không chỉ là nơi tạm lánh an toàn, mô hình này còn là cầu nối quan trọng, giúp họ vượt qua tổn thương để tái hòa nhập cộng đồng.

Dự án Ngôi nhà Ánh Dương chú trọng tổ chức các hoạt động tập huấn, tư vấn hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới.

Tại Ngôi nhà Ánh Dương, chúng tôi đã được lắng nghe những câu chuyện đầy xúc động về hành trình vượt qua nghịch cảnh của những người phụ nữ và trẻ em gái từng là nạn nhân của bạo lực.

Đó là câu chuyện của cháu V. - một trẻ vị thành niên bị chính người thân xâm hại dẫn đến mang thai ngoài ý muốn và rơi vào khủng hoảng tâm lý trầm trọng. Trong thời khắc tuyệt vọng nhất, gia đình cháu đã được chính quyền kết nối với Ngôi nhà Ánh Dương. Tại đây, cháu đã tìm thấy nơi tạm lánh an toàn, được chăm sóc y tế, hỗ trợ pháp lý và tham vấn tâm lý kịp thời. Nhờ đó, cháu đã vượt qua giai đoạn khó khăn, sinh hạ bé gái khỏe mạnh và đang dần ổn định cuộc sống.

Đó là câu chuyện của chị T. - một giáo viên từng phải đối mặt với chuỗi ngày bạo hành khủng khiếp từ người chồng trong suốt thai kỳ. Sau khi chị sinh con, sự can thiệp kịp thời của cơ quan chức năng đã bảo vệ hai mẹ con khỏi nguy cơ bị mua bán và đưa họ đến Ngôi nhà Ánh Dương để tạm lánh. Tại đây, chị T. dần ổn định tâm lý, lấy lại cân bằng để giành lại quyền và lợi ích hợp pháp cho hai mẹ con.

Cháu V. và chị T. chỉ là số ít trong hàng trăm nạn nhân đã tìm đến sự trợ giúp của Ngôi nhà Ánh Dương. Thống kê từ năm 2025 đến nay, đã có trên 500 lượt gọi đến tổng đài của Ngôi nhà Ánh Dương, trong đó 155 cuộc gọi liên quan đến bạo lực giới... Đó là minh chứng rõ nét nhất cho ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà dự án “Ngôi nhà Ánh Dương” mang lại: Chữa lành những vết thương tâm hồn và thể xác cho các nạn nhân bị bạo lực.

Cơ sở vật chất của Ngôi nhà Ánh Dương được dự án đầu tư khang trang đáp ứng nhu cầu hỗ trợ người bị bạo lực.

Dự án “Mô hình Dịch vụ một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực - Ngôi nhà Ánh Dương“không chỉ đơn thuần là một cơ sở hỗ trợ, mà là một hệ sinh thái dịch vụ tích hợp”một cửa" được thiết lập nhằm mang lại sự bảo vệ toàn diện, kịp thời và nhân văn cho phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực trên cơ sở giới. Chính thức đi vào vận hành từ ngày 9/1/2025 với sự hỗ trợ kỹ thuật và nguồn lực từ Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), mô hình đã giải quyết được nút thắt lớn nhất trong công tác ứng phó với bạo lực: Sự rời rạc trong khâu tiếp nhận và hỗ trợ.

Tại Ngôi nhà Ánh Dương, người bị bạo lực được tiếp cận đồng bộ các dịch vụ thiết yếu ngay tại một địa điểm duy nhất, bao gồm chăm sóc y tế khẩn cấp, tham vấn tâm lý chuyên sâu, hỗ trợ pháp lý, tư vấn xã hội và bố trí nơi tạm lánh an toàn. Việc tích hợp này giúp nạn nhân tránh được tình trạng phải kể đi kể lại câu chuyện đau thương của mình nhiều lần với nhiều cơ quan khác nhau, từ đó giảm thiểu sang chấn thứ cấp.

Điểm sáng của dự án còn nằm ở việc duy trì đường dây nóng 18008027 hoạt động 24/7, đóng vai trò là cầu nối tin cậy để tiếp nhận thông tin và xử lý các tình huống khẩn cấp từ cộng đồng. Không dừng lại ở việc hỗ trợ trực tiếp, Ngôi nhà Ánh Dương còn chú trọng xây dựng mạng lưới kết nối giữa y tế, tư pháp, công an và các tổ chức đoàn thể tại địa phương. Qua đó, mô hình không chỉ chữa lành vết thương cho nạn nhân mà còn góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng, xóa bỏ định kiến giới và xây dựng môi trường sống an toàn, tôn trọng, bình đẳng cho mọi người dân.

Đánh giá về mô hình này, đồng chí Bùi Đức Minh - Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Hòa Bình, Giám đốc Ban quản lý dự án Ngôi nhà Ánh Dương khẳng định: Ngôi nhà Ánh Dương đã từng bước khẳng định vai trò là đầu mối hỗ trợ, kết nối dịch vụ toàn diện cho người bị bạo lực. Trong thời gian tới, định hướng phát triển của mô hình sẽ tập trung vào việc duy trì chất lượng các dịch vụ hiện có, đồng thời đẩy mạnh truyền thông, đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở và tăng cường sự phối hợp liên ngành. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một môi trường an toàn, bình đẳng, không có bạo lực, nơi mọi nạn nhân đều được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ kịp thời để ổn định cuộc sống và vươn lên.

Với sự đồng hành của UNFPA và sự quyết tâm của các cơ quan chức năng, Ngôi nhà Ánh Dương sẽ tiếp tục là “điểm tựa bình yên”, chắp cánh hy vọng cho những cuộc đời không may mắn, giúp họ viết tiếp những chương mới tươi sáng hơn cho cuộc đời mình.

Hương Lan