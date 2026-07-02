Tăng cường theo dõi, dự báo, cảnh báo thiên tai

Trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ về diễn biến thời tiết trong những ngày tới đây, ông Nguyễn Trung Tuyến - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cho biết, khu vực Phú Thọ dự kiến không chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão. Tuy nhiên, từ đêm 4/7, địa phương sẽ chịu ảnh hưởng của mưa dông, cục bộ có mưa to do hoàn lưu xa của bão và vùng áp thấp hình thành sau khi bão suy yếu. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Dự báo, diễn biến thời tiết này sẽ gây mưa dông và mưa lớn cục bộ có thể kèm theo dông, lốc, sét và gió giật mạnh, gây gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cũng có thể làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ngập úng tại các khu dân cư, ảnh hưởng đến giao thông, làm giảm tầm nhìn, gia tăng nguy cơ trơn trượt và tai nạn khi tham gia giao thông. Đặc biệt, mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá tại khu vực đồi núi, đồng thời gây lũ trên các sông, suối nhỏ có độ dốc lớn.

Hiện tại, trên các sông Hồng, sông Lô, sông Chảy... nước đang lên rất cao từ ngày 1/7. Khu vực hạ du cần đảm bảo an toàn phương tiện thủy, chủ động đảm bảo ATGT, an toàn lồng bè để đảm bảo tính mạng và tài sản Nhân dân.

Mực nước sông Lô đang lên nhanh bắt đầu từ ngày 1/7.

Hiện tại, hoạt động sửa chữa cầu Sông Lô và công tác cứu hộ 2 tầu chìm đang gặp nhiều khó khăn do mực nước sông lên cao.

Đài khí tượng thủy văn Bắc bộ (Cục Khí tượng thủy văn) cũng vừa phát đi văn bản số 510/ ĐBB-DB thông báo về việc tăng cường theo dõi, dự báo, cảnh báo thiên tai trong 10 ngày tới.

Văn bản nhấn mạnh yêu cầu cần tăng cường triển khai công tác tuyên truyền để phục vụ công tác ứng phó và khắc phục hậu quả của bão, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất đá, gió mạnh, sóng lớn, dông, tố, lốc, sét...; đồng thời chủ động theo dõi chặt chẽ, cập nhật đầy đủ các thông tin về tình hình thiên tai và công tác phòng, chống trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo cáo kịp thời về Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ và chia sẻ cho các đơn vị trực thuộc.

Minh Tự