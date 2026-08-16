Dấu ấn tuổi trẻ trong mùa hè tình nguyện ở Dân Chủ

Hòa cùng khí thế của tuổi trẻ toàn tỉnh, Đoàn thanh niên xã Dân Chủ triển khai Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 với nhiều công trình, phần việc thiết thực, có ý nghĩa cho cộng đồng. Qua đó, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), góp phần xây dựng quê hương và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Đoàn thanh niên xã Dân Chủ phối hợp với Chi đoàn Công an xã tổ chức tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã.

Một trong những hoạt động trọng tâm được Đoàn thanh niên xã triển khai là chung tay xây dựng nông thôn, bảo vệ môi trường. ĐVTN đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên; thành lập các đội hình tình nguyện vệ sinh môi trường, trồng cây, trồng hoa tại các điểm sinh hoạt cộng đồng, góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”, đoàn viên, thanh niên tổ chức thu gom rác thải, phát quang đường làng, ngõ xóm, tuyên truyền, vận động Nhân dân cùng giữ gìn vệ sinh môi trường. Các hoạt động nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân tại các thôn, qua đó phát huy vai trò của cộng đồng trong xây dựng môi trường sống văn minh.

Đồng chí Trần Thanh Tùng - Bí thư Đoàn thanh niên xã Dân Chủ cho biết: “Đoàn thanh niên tập trung vào những hoạt động thiết thực, gắn với nhu cầu của cộng đồng. Các công trình, phần việc thanh niên không chỉ thu hút ĐVTN mà còn có sự tham gia, hưởng ứng của Nhân dân các thôn”.

Trong tháng 7, tuổi trẻ Dân Chủ đã có nhiều hoạt động tri ân người có công với cách mạng bằng những việc làm thiết thực: Thăm hỏi, động viên và trao quà tại các gia đình chính sách; tổ chức bữa cơm tri ân; vệ sinh chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ xã... Những việc làm này thể hiện tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây cũng là hoạt động giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và trách nhiệm của ĐVTN.

ĐVTN hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng tính năng “Sổ sức khỏe điện tử” trên ứng dụng VNeID.

Đồng chí Đào Thu Trang - Bí thư Chi đoàn thôn Bảo Đường chia sẻ: “Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Chi đoàn tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách trong thôn. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện truyền thống ‘Uống nước nhớ nguồn’, ‘Đền ơn đáp nghĩa’, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ cha anh”.

Những hoạt động tri ân không chỉ thể hiện tình cảm, lòng biết ơn của tuổi trẻ đối với người có công mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng, lòng yêu nước và trách nhiệm của ĐVTN đối với quê hương, đất nước.

Mùa hè năm nay, màu áo xanh tình nguyện còn hiện diện tại nhiều thôn, xóm thông qua chương trình“Mùa hè số”. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”, ĐVTN trực tiếp hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, tích hợp các giấy tờ cá nhân và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số.

Từ những việc làm cụ thể, tuổi trẻ xã Dân Chủ góp phần đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân, hỗ trợ thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ số, góp phần xây dựng công dân số và xã hội số ngay từ cơ sở.

Chương trình Team Building với nhiều trò chơi tập thể vui nhộn, hấp dẫn thu hút đông đảo thiếu niên, nhi đồng tham gia.

Bên cạnh các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, Đoàn thanh niên xã cũng tổ chức nhiều sân chơi dành cho thiếu niên, nhi đồng trong dịp hè. Điểm nhấn là chương trình Team Building phối hợp với Trung tâm Bóng đá Cộng đồng BTA Star, thu hút đông đảo các em tham gia.

Với nhiều trò chơi tập thể vui nhộn, hoạt động giao lưu, vận động, chương trình mang đến không khí sôi nổi, đoàn kết, giúp các em có những trải nghiệm bổ ích trong kỳ nghỉ hè. Qua đó, tạo môi trường vui chơi an toàn, lành mạnh, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa tổ chức Đoàn với thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn.

Từ bảo vệ môi trường, tri ân người có công đến hỗ trợ chuyển đổi số và chăm lo thiếu nhi, các hoạt động hè đã tạo nên những dấu ấn đẹp của tuổi trẻ Dân Chủ.

Mỗi công trình, phần việc tuy khác nhau nhưng đều thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của ĐVTN, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ trong đời sống cộng đồng.

Thu Hà