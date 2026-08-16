Thời tiết ngày 16/8: Nắng nóng ở Trung Bộ, Bắc Bộ đón đợt mưa lớn diện rộng

Ngày 16/8, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi trên 37 độ C, Bắc Bộ và nhiều khu vực xuất hiện mưa dông, Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi trên 37 độ C. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 16/8, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi trên 37 độ C; Bắc Bộ và nhiều khu vực xuất hiện mưa dông.

Từ đêm 17/8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Cụ thể, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Trong khi đó, khu vực Tây Bắc Bộ, vùng núi phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm (mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng).

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Ngoài ra, khu vực tỉnh Hà Tĩnh đã và tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 80mm. Do đó, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt tại các xã/phường: Đức Thọ, Hương Khê, Hương Phố, Hương Sơn, Kim Hoa, Mai Hoa, Sơn Giang, Sơn Hồng, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Sơn Tiến, Tứ Mỹ.

Đặc biệt, từ khoảng đêm 17/8 đến ngày 21/8, khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi trên 450mm/đợt; riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn lượng mưa phổ biến từ 100-200mm/đợt, cục bộ có nơi trên 300mm/đợt.

Trên biển, ngày và đêm 16/8, phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động. Độ cao sóng từ 2-3m. Tại giữa Biển Đông, vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa) và vùng biển từ Gia Lai đến Đồng Tháp, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Độ cao sóng từ 2-4m.

Ngoài ra, phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Thời tiết cụ thể các khu vực

Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C, riêng khu Tây Bắc 29-32 độ C.

Đông Bắc Bộ cũng ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực vùng núi và Quảng Ninh chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C; cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế, trời có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa-Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 34-37 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ cũng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 30-32 độ C.

Theo Vietnam+