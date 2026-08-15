Tuổi trẻ Phú Thọ đồng hành cùng chiến dịch khám sức khỏe toàn dân

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ Đất Tổ đang tích cực phối hợp với ngành Y tế hỗ trợ người dân tham gia khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí. Từ hướng dẫn thủ tục, hỗ trợ người cao tuổi đến tuyên truyền, vận động người dân chủ động chăm sóc sức khỏe, những việc làm thiết thực của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) góp phần đưa thông điệp “Mỗi người dân hãy khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm” trở nên thiết thực hơn, hướng tới mục tiêu xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh.

ĐVTN xã Đạo Trù hỗ trợ cán bộ, y bác sĩ trong chiến dịch khám sức khỏe toàn dân.

Những chiếc áo xanh tình nguyện thấm đẫm mồ hôi của ĐVTN xã Đạo Trù đã trở nên quen thuộc tại Trạm Y tế xã trong những ngày triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân. Có mặt từ sớm, các đoàn viên hỗ trợ người dân đăng ký khám, sắp xếp thứ tự, kê khai thông tin, sử dụng thẻ bảo hiểm y tế và giải đáp những băn khoăn trong quá trình khám.

Với người cao tuổi, người khuyết tật và những trường hợp khó khăn trong đi lại, ĐVTN chủ động hỗ trợ, giúp người dân thuận tiện, yên tâm hơn khi đến khám. Nhờ đó, đội ngũ y, bác sĩ có thêm thời gian tập trung tư vấn, hướng dẫn kiến thức chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh và khuyến khích người dân hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ.

Đồng chí Lưu Xuân Dũng - Bí thư Đoàn xã Đạo Trù cho biết: “Hưởng ứng chương trình khám sức khỏe toàn dân, Đoàn xã đã huy động hơn 20 ĐVTN tham gia hỗ trợ. Những phần việc tuy nhỏ nhưng thiết thực, góp phần giúp người dân thuận lợi hơn trong quá trình đăng ký, khám và sàng lọc sức khỏe; đồng thời tạo điều kiện để tuổi trẻ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm với cộng đồng".

Tại phường Thanh Miếu, sự có mặt của lực lượng ĐVTN cũng góp phần giúp người dân, nhất là người cao tuổi tiếp cận thuận lợi hơn với các dịch vụ y tế. Bà Nguyễn Thị Tý, ở khu Đồi Cam chia sẻ: Năm nay tôi gần 80 tuổi, việc đi lại khá khó khăn, nhưng khi đến Trạm Y tế phường khám sức khỏe, tôi được các đoàn viên tận tình hướng dẫn, hỗ trợ từ việc di chuyển, chỉ dẫn khu vực khám đến những lời hỏi han, động viên.

Tuổi trẻ phường Thanh Miếu hỗ trợ, giúp đỡ người cao tuổi tham gia khám, chữa bệnh tại Trạm Y tế.

Từ ngày 1/8/2026, chương trình khám sức khỏe toàn dân được triển khai đồng loạt trên phạm vi toàn tỉnh. Lũy kế 7 tháng năm 2026, tỷ lệ người dân được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí đạt tỷ lệ 69,01%. Việc triển khai chương trình phù hợp với chủ trương từ năm 2026 người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, từng bước chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh.

Để đẩy nhanh tiến độ, ngành Y tế tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Đồng hành cùng ngành Y tế, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã huy động ĐVTN tham gia hỗ trợ các hoạt động khám sức khỏe tại cơ sở. Bên cạnh đó, lực lượng đoàn viên còn tuyên truyền, vận động người dân chủ động kiểm tra sức khỏe, hỗ trợ sử dụng các tiện ích số và tiếp cận dịch vụ y tế.

Tuổi trẻ xã Tây Cốc phối hợp với các đơn vị triển khai khám bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân trên địa bàn.

Tại các địa phương như Hy Cương, Hương Cần, Vân Sơn, Tây Cốc..., tổ chức Đoàn đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động khám, tư vấn, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ người dân. Qua đó hình ảnh màu áo xanh tình nguyện ngày càng gần gũi trong đời sống cộng đồng, góp phần lan tỏa tinh thần chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe từ sớm, từ xa.

Đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh khẳng định: “Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân là nhiệm vụ có ý nghĩa thiết thực, trong đó ĐVTN có thể phát huy vai trò xung kích bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Thời gian tới, Tỉnh đoàn tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn duy trì lực lượng hỗ trợ chương trình, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Trọng tâm là tuyên truyền, vận động người dân tham gia khám sức khỏe định kỳ; hỗ trợ người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn và các nhóm đối tượng cần được quan tâm tiếp cận thuận lợi với các dịch vụ y tế. Đồng thời, Tỉnh đoàn mong muốn tiếp tục phối hợp với ngành Y tế và chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động tình nguyện, phát huy sức trẻ và trách nhiệm của ĐVTN trong chăm sóc sức khoẻ cộng đồng".

Từ những việc làm giản dị nhưng thiết thực, tuổi trẻ Đất Tổ đang góp thêm một phần sức lực vào chiến dịch khám sức khỏe toàn dân. Không chỉ hỗ trợ để người dân được khám thuận lợi, các đoàn viên còn góp phần lan tỏa thông điệp chủ động chăm sóc sức khỏe, từng bước hình thành thói quen phòng bệnh, qua đó chung tay xây dựng cộng đồng khỏe mạnh.

Đức Anh