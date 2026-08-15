Thời tiết ngày 15/8: Mưa dông gia tăng, nhiệt độ giảm tại nhiều nơi trên cả nước

Dự báo, ngày 15/8, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có mưa dông, cục bộ mưa to trên 80mm, đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Duyên hải Nam Trung Bộ nắng nóng trên 37 độ C.

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Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 15/8, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, ngày và đêm 15/8, phía bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, bắc Biển Đông, vùng biển phía đông của khu vực giữa Biển Đông, khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 15/8 các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng thành phố Huế ngày nắng nóng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, riêng thành phố Huế 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày có mưa rào và dông rải rác; chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C.

Theo nhandan.vn