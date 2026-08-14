Khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về đối thoại và thực hiện dân chủ ở cơ sở trong doanh nghiệp

Sáng 14/8, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Dư - Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn đã khảo sát Công ty TNHH sản xuất hàng may mặc Việt Nam và Công ty TNHH công nghiệp Chính xác Việt Nam I (Khu công nghiệp Bá Thiện II) và làm việc với Sở Nội vụ cùng các cơ quan, đơn vị liên quan về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về đối thoại tại nơi làm việc và thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Phú Thọ có hơn 22.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Đến hết quý II/2026, toàn tỉnh có 849 dự án thứ cấp còn hiệu lực đầu tư trong các khu công nghiệp, thu hút khoảng 245.000 lao động. Sở Nội vụ đã tích cực phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp, các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức tập huấn, đối thoại, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động.

Đến hết tháng 6/2026, có 1.085/1.277 đơn vị, doanh nghiệp tổ chức đối thoại và hội nghị người lao động, đạt 85%. Thông qua đối thoại định kỳ, đối thoại khi có yêu cầu và hội nghị người lao động, nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến tiền lương, thời giờ làm việc, chế độ, chính sách, phúc lợi và điều kiện làm việc được trao đổi, giải quyết.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hoàng Công Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Công tác thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể được quan tâm. Đến nay, có 429 bản thỏa ước lao động tập thể được thương lượng, ký kết và gửi về Sở Nội vụ. Nhiều nội dung thỏa ước có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích của người lao động và xây dựng quan hệ lao động ổn định trong doanh nghiệp.

Qua báo cáo và khảo sát thực tiễn, Đoàn công tác ghi nhận sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan trong tham mưu, hướng dẫn, triển khai thực hiện pháp luật về đối thoại tại nơi làm việc và thực hiện dân chủ ở cơ sở trong doanh nghiệp.

Đoàn cũng chỉ ra những tồn tại ở một số doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp mới thành lập trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở chưa được quan tâm đúng mức; tổ chức đối thoại, hội nghị người lao động có nơi còn mang tính hình thức. Chất lượng đối thoại chưa đồng đều, việc theo dõi, đôn đốc thực hiện những nội dung đã thống nhất sau đối thoại chưa thường xuyên.

Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội Nguyễn Văn Dư phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội Nguyễn Văn Dư khẳng định những thông tin, số liệu và kiến nghị tại buổi làm việc là nguồn tư liệu thực tiễn quan trọng để Bộ Nội vụ tiếp tục đánh giá tình hình thi hành pháp luật, nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực lao động, quan hệ lao động. Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân chủ ở cơ sở và đối thoại tại nơi làm việc; xác định đây là một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lao động, quan hệ lao động; chủ động nắm tình hình tại doanh nghiệp; đẩy mạnh phổ biến, hướng dẫn pháp luật và hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức đối thoại, thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục củng cố đội ngũ làm công tác quản lý nhà nước về lao động, quan hệ lao động; tăng cường phối hợp giữa Sở Nội vụ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp, các cơ quan chuyên môn, chính quyền cấp xã và các tổ chức liên quan trong nắm bắt tình hình doanh nghiệp, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, nhất là nguy cơ dẫn đến tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể.

Bên cạnh đó, cần hướng dẫn doanh nghiệp đổi mới nội dung, phương thức đối thoại theo hướng thực chất, công khai, minh bạch, lấy người lao động làm trung tâm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý nhà nước về lao động, tăng cường thống kê, theo dõi, phân tích tình hình quan hệ lao động để phục vụ công tác quản lý, dự báo và xây dựng chính sách.

Thúy Hường