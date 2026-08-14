Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực, công tác công đoàn cũng đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức hoạt động. Các cấp công đoàn tập trung hướng về cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số; thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Các đại biểu trao quyết định thành lập và tặng hoa chúc mừng các công đoàn cơ sở trên địa bàn phường Vĩnh Phúc.

19 công đoàn cơ sở (CĐCS) được thành lập từ đầu năm đến nay là kết quả đáng ghi nhận của Công đoàn phường Vĩnh Phúc, qua đó thể hiện sự thành công trong công tác tuyên truyền, vận động.

Đồng chí Phùng Thị Hà - Chủ tịch Công đoàn phường Vĩnh Phúc cho biết: Việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS luôn được Công đoàn phường xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nhằm mở rộng phạm vi tập hợp người lao động vào tổ chức, nâng cao vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Ngay từ đầu năm, Công đoàn phường đã xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên; rà soát các doanh nghiệp, đơn vị, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn có đủ điều kiện thành lập CĐCS.

Bên cạnh những thuận lợi, quá trình tuyên truyền, vận động cũng gặp không ít khó khăn do một số doanh nghiệp, người lao động chưa hiểu đầy đủ về vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn, số lượng lao động trong doanh nghiệp biến động... Song Công đoàn phường đã tích cực vận động và phát huy tốt vai trò, kết quả đã thành lập được 19 CĐCS với gần 1.000 đoàn viên công đoàn.

Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Liên hoan "Vũ điệu công nhân", tạo sân chơi bổ ích cho cán bộ, đoàn viên, người lao động.

Ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tập trung chỉ đạo công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Cùng với việc giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2026, Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành kế hoạch và giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS cho công đoàn các xã, phường và CĐCS trực thuộc. Từ đầu năm đến nay, đã thành lập được 118 CĐCS (12 CĐCS sự nghiệp công lập, 106 CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước), tăng thêm 14.582 đoàn viên công đoàn.

Công đoàn phường Hòa Bình tổ chức Đại hội thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH sản xuất, thương mại và dịch vụ Tây Bắc.

Các cấp công đoàn đã tập trung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần nâng cao ý thức chính trị của đoàn viên, người lao động. Nội dung và hình thức tuyên truyền, vận động từng bước được đổi mới, phù hợp với tình hình thực tiễn cơ sở; xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình mới, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia.

Cùng với đó, công tác truyền thông về tổ chức công đoàn được triển khai hiệu quả trên các trang mạng xã hội. 100% công đoàn xã, phường có tài khoản Zalo kết nối tới CĐCS; các công đoàn có trên 100 lao động đều có trang Facebook; nhiều tin, bài về hoạt động công đoàn được phản ánh trên các phương tiện truyền thông và trang thông tin điện tử. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh của tổ chức công đoàn, đẩy lùi thông tin xấu độc, xuyên tạc về giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn.

Hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song các cấp công đoàn trong tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đoàn viên về yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy. Đến nay, mô hình của tổ chức công đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã được kiện toàn đồng bộ, sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm vận hành thông suốt, không bị gián đoạn sau sáp nhập.

Thu Hà