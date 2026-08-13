Bồi dưỡng nghiệp vụ cho 350 cán bộ đoàn

Sáng 13/8, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Tỉnh đoàn Phú Thọ tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn, hội năm 2026. Tham gia tập huấn có 350 cán bộ làm công tác đoàn trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn.

Tại chương trình, các học viên được quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII và Chương trình hành động thực hiện nghị quyết; Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS HCM tỉnh Phú Thọ lần thứ I. Cùng với đó, cán bộ Đoàn được trang bị kiến thức, kỹ năng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tổ chức - kiểm tra của Đoàn Thanh niên; hướng dẫn triển khai các phần mềm nghiệp vụ quản lý đoàn viên; công tác chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo trong công tác đoàn, hội và phong trào thanh niên; các yếu tố hỗ trợ đoàn viên, thanh niên khi khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phù hợp với tình hình hiện nay.

Cũng trong khuôn khổ chương trình tập huấn, các học viên được tham quan, học tập kinh nghiệm từ các mô hình thực tế và viết bài thu hoạch.

Các cán bộ đoàn tham gia chương trình tập huấn.

Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ, bồi dưỡng kỹ năng, tạo môi trường học tập tích cực cho đội ngũ cán bộ đoàn các cấp, nhất là cấp xã. Qua đó, cán bộ làm công tác đoàn, hội và phong trào thanh niên củng cố lý luận chính trị, nắm vững nghiệp vụ, phương pháp tổ chức phong trào, tuyên truyền, giáo dục, kỹ năng tham mưu, phối hợp, kỹ năng số và kỹ năng quản lý đoàn viên trong thời kỳ mới. Đồng thời, tạo diễn đàn học tập, chia sẻ kinh nghiệm giữa cán bộ đoàn các địa phương, đơn vị; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn bản lĩnh - trí tuệ - năng động - sáng tạo, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới.

Trường Giang