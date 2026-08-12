Thung Nai: Nhiều công trình, phần quà tiếp sức học sinh đến trường

{title}
{publish}
{head}
Đoàn thanh niên xã Thung Nai vừa tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường” tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Thung Nai, trao tặng nhiều trang thiết bị, công trình thanh niên và những hần quà thiết thực, góp phần hỗ trợ học sinh có thêm điều kiện học tập, vui chơi và rèn luyện.
Đoàn thanh niên xã Thung Nai trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn thanh niên xã đã trao tặng nhà trường 1 máy tính phục vụ công tác dạy và học, 2 kính hiển vi phục vụ học tập, thực hành và khám phá khoa học. Đoàn cũng triển khai các công trình thanh niên gồm “Sân chơi bóng rổ cho em”, “Tủ sách cho em” với 100 đầu sách khoa học và “Tủ thuốc học đường”.
Các công trình được kỳ vọng tạo thêm không gian vui chơi, rèn luyện thể chất cho học sinh; khuyến khích văn hóa đọc, khơi dậy niềm đam mê khám phá tri thức khoa học, đồng thời hỗ trợ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các em ngay tại trường.
Ngoài ra, Đoàn thanh niên xã còn trao 10 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên, khích lệ các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập. Tổng giá trị các hoạt động hơn 25 triệu đồng.
Đoàn thanh niên xã trao tặng công trình thanh niên "Tủ sách cho em".
Chương trình “Tiếp sức đến trường” là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ xã Thung Nai, thể hiện vai trò trách nhiệm đối với thiếu niên, nhi đồng. Qua đó, góp phần chung tay xây dựng môi trường học tập, vui chơi, rèn luyện ngày càng tốt cho học sinh trên địa bàn.
Thu Hà
baophutho.vn Trong khuôn khổ Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu...
Ngày 12/8, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp...
baophutho.vn Chỉ sau chưa đầy một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiều chuyển động mới đã hiện hữu trên vùng đất Đoan Hùng. Những...
baophutho.vn Liên quan đến đoạn video clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo nâu bạo hành trẻ em ở chùa Bầu, phường Vĩnh...
baophutho.vn Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tại Văn bản số 15565/UBND-KGVX17, ngày 11/8/2026 về việc xác minh, làm rõ thông tin mạng xã...
baophutho.vn “Con người có tổ có tông; như cây có cội, như sông có nguồn”. Từ đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, Hội đồng họ Nguyễn tỉnh Phú Thọ đang...
baophutho.vn Ngày 11/8, Ủy ban MTTQ phường Việt Trì tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Phượng, trú tại tổ dân phố...