Thung Nai: Nhiều công trình, phần quà tiếp sức học sinh đến trường

Đoàn thanh niên xã Thung Nai vừa tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường” tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Thung Nai, trao tặng nhiều trang thiết bị, công trình thanh niên và những hần quà thiết thực, góp phần hỗ trợ học sinh có thêm điều kiện học tập, vui chơi và rèn luyện.

Đoàn thanh niên xã Thung Nai trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn thanh niên xã đã trao tặng nhà trường 1 máy tính phục vụ công tác dạy và học, 2 kính hiển vi phục vụ học tập, thực hành và khám phá khoa học. Đoàn cũng triển khai các công trình thanh niên gồm “Sân chơi bóng rổ cho em”, “Tủ sách cho em” với 100 đầu sách khoa học và “Tủ thuốc học đường”.

Các công trình được kỳ vọng tạo thêm không gian vui chơi, rèn luyện thể chất cho học sinh; khuyến khích văn hóa đọc, khơi dậy niềm đam mê khám phá tri thức khoa học, đồng thời hỗ trợ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các em ngay tại trường.

Ngoài ra, Đoàn thanh niên xã còn trao 10 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên, khích lệ các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập. Tổng giá trị các hoạt động hơn 25 triệu đồng.

Đoàn thanh niên xã trao tặng công trình thanh niên "Tủ sách cho em".

Chương trình “Tiếp sức đến trường” là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ xã Thung Nai, thể hiện vai trò trách nhiệm đối với thiếu niên, nhi đồng. Qua đó, góp phần chung tay xây dựng môi trường học tập, vui chơi, rèn luyện ngày càng tốt cho học sinh trên địa bàn.

Thu Hà