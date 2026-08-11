Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Phường Việt Trì: Trao kinh phí hỗ trợ gia đình khó khăn xây dựng nhà ở

Ngày 11/8, Ủy ban MTTQ phường Việt Trì tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Phượng, trú tại tổ dân phố Hồng Hải, phường Việt Trì.

Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của phường, Ủy ban MTTQ phường Việt Trì hỗ trợ gia đình bà Phượng 60 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Bên cạnh đó, thông qua kết nối, vận động của Ủy ban MTTQ phường, Bệnh viện Đa khoa tỉnh hỗ trợ gia đình 20 triệu đồng.

Phường Việt Trì: Trao kinh phí hỗ trợ gia đình khó khăn xây dựng nhà ởCác đơn vị trao quà hỗ trợ gia đình bà Phượng sớm ổn định cuộc sống.

Gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Phượng có hoàn cảnh khó khăn. Một mình bà Phượng nuôi hai người con ăn học, bản thân bà và người con trai lớn thường xuyên đau ốm. Nhiều năm qua, gia đình sinh sống trong căn nhà đã xuống cấp, trong khi điều kiện kinh tế không đủ để xây dựng nhà mới kiên cố.

Qua rà soát, nắm bắt hoàn cảnh và nhu cầu thực tế của gia đình, Ủy ban MTTQ phường Việt Trì đã quyết định hỗ trợ kinh phí từ Quỹ “Vì người nghèo”, đồng thời kết nối các cơ quan, đơn vị cùng chung tay giúp gia đình bà Phượng có điều kiện xây dựng nhà ở. Căn nhà mới có diện tích 58 m2, tổng kinh phí xây dựng khoảng 210 triệu đồng. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành trong tháng 8/2026.

Tại buổi trao kinh phí hỗ trợ, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đã trao tặng những phần quà thiết thực, qua đó động viên gia đình bà Phượng sớm ổn định cuộc sống.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Ủy ban MTTQ phường Việt Trì đã trích Quỹ “Vì người nghèo” và vận động, kết nối các cơ quan, đơn vị hỗ trợ xây dựng 4 căn nhà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí 370 triệu đồng.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ phường Việt Trì tiếp tục rà soát các hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn, từ đó có phương thức hỗ trợ phù hợp, góp phần giúp các gia đình có chỗ ở ổn định, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Lệ Oanh


Lệ Oanh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Việt Trì phường Quỹ vì người nghèo Hoàn cảnh khó khăn Bệnh viện đa khoa tỉnh Ổn định cuộc sống Triệu Gia đình khó khăn Trao quà hỗ trợ hỗ trợ xây dựng nhà ở
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long