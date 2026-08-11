Phường Việt Trì: Trao kinh phí hỗ trợ gia đình khó khăn xây dựng nhà ở

Ngày 11/8, Ủy ban MTTQ phường Việt Trì tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Phượng, trú tại tổ dân phố Hồng Hải, phường Việt Trì.

Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của phường, Ủy ban MTTQ phường Việt Trì hỗ trợ gia đình bà Phượng 60 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Bên cạnh đó, thông qua kết nối, vận động của Ủy ban MTTQ phường, Bệnh viện Đa khoa tỉnh hỗ trợ gia đình 20 triệu đồng.

Các đơn vị trao quà hỗ trợ gia đình bà Phượng sớm ổn định cuộc sống.

Gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Phượng có hoàn cảnh khó khăn. Một mình bà Phượng nuôi hai người con ăn học, bản thân bà và người con trai lớn thường xuyên đau ốm. Nhiều năm qua, gia đình sinh sống trong căn nhà đã xuống cấp, trong khi điều kiện kinh tế không đủ để xây dựng nhà mới kiên cố.

Qua rà soát, nắm bắt hoàn cảnh và nhu cầu thực tế của gia đình, Ủy ban MTTQ phường Việt Trì đã quyết định hỗ trợ kinh phí từ Quỹ “Vì người nghèo”, đồng thời kết nối các cơ quan, đơn vị cùng chung tay giúp gia đình bà Phượng có điều kiện xây dựng nhà ở. Căn nhà mới có diện tích 58 m2, tổng kinh phí xây dựng khoảng 210 triệu đồng. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành trong tháng 8/2026.

Tại buổi trao kinh phí hỗ trợ, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đã trao tặng những phần quà thiết thực, qua đó động viên gia đình bà Phượng sớm ổn định cuộc sống.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Ủy ban MTTQ phường Việt Trì đã trích Quỹ “Vì người nghèo” và vận động, kết nối các cơ quan, đơn vị hỗ trợ xây dựng 4 căn nhà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí 370 triệu đồng.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ phường Việt Trì tiếp tục rà soát các hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn, từ đó có phương thức hỗ trợ phù hợp, góp phần giúp các gia đình có chỗ ở ổn định, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Lệ Oanh