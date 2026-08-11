Ra mắt mô hình điểm “Khu dân cư an sinh bền vững”

Bảo hiểm xã hội (BHXH) cơ sở Hòa Bình vừa phối hợp với UBND phường Tân Hòa tổ chức ra mắt mô hình “Khu dân cư an sinh bền vững” và chương trình tặng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt mô hình điểm “Khu dân cư an sinh bền vững”.

Đây là mô hình điểm của tỉnh về truyền thông chính sách BHXH, BHYT theo hướng bền vững, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm; góp phần thực hiện mục tiêu bao phủ BHXH, BHYT toàn dân trên địa bàn.

Theo đó, Tổ dân phố số 7, phường Tân Hòa được lựa chọn xây dựng khu dân cư trở thành điểm sáng về chính sách BHXH, BHYT; nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân; phát triển người tham gia BHXH tự nguyện và xây dựng cộng đồng chủ động tham gia các chính sách an sinh xã hội.

Mô hình hướng tới mục tiêu: 100% hộ gia đình được tuyên truyền, tư vấn trực tiếp về chính sách BHXH, BHYT ít nhất 1 lần/năm; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt từ 98% dân số trở lên; tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện đạt 50% so với danh sách tiềm năng; 100% cán bộ tổ dân phố, trưởng các đoàn thể, chi hội trưởng được tập huấn và trở thành tuyên truyền viên chính sách BHXH, BHYT...

20 hộ gia đình, người có hoàn cảnh khó khăn được tặng thẻ BHYT từ chương trình.

Nhân dịp này, BHXH cơ sở Hòa Bình đã vận động tài trợ từ đơn vị đồng hành trao tặng 20 thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần từng bước thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân.

Bùi Minh