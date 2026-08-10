Thanh Ba kỷ niệm 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam

Ngày 10/8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Thanh Ba tổ chức kỷ niệm 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2026).

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhìn lại những hậu quả nặng nề do chất độc hóa học/dioxon gây ra trong chiến tranh tại Việt Nam; tưởng nhớ những người đã hy sinh, chia sẻ với các nạn nhân đang phải chịu những di chứng nặng nề và khẳng định trách nhiệm của cộng đồng trong việc chung tay khắc phục hậu quả chiến tranh.

Lãnh đạo xã tặng quà động viên Hội và các nạn nhân trong lễ kỷ niệm 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo UBND xã đã ghi nhận những nỗ lực của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã trong công tác chăm lo, hỗ trợ hội viên; đồng thời đề nghị Hội tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, đẩy mạnh vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm cùng tham gia chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nạn nhân, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, nghĩa tình và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Nhân dịp này, các đại biểu đã trao quà động viên các nạn nhân chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng là sự sẻ chia thiết thực, tiếp thêm động lực để các nạn nhân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Minh Tự