Phiên giao dịch việc làm tại xã Vĩnh Tường thu hút gần 300 người lao động đến tìm việc

Ngày 9/8, Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ phối hợp với UBND xã Vĩnh Tường tổ chức Phiên giao dịch việc làm lưu động năm 2026. Hoạt động nhằm tạo cầu nối trực tiếp giữa doanh nghiệp và người lao động, mở rộng cơ hội việc làm, học nghề và tiếp cận các chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Tham gia phiên giao dịch có các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, đơn vị tư vấn tuyển dụng và đơn vị có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Người lao động được cung cấp thông tin, hướng dẫn thực hiện các thủ tục để ứng tuyển vào làm việc tại doanh nghiệp.

Tại phiên giao dịch, có 9 đơn vị, doanh nghiệp tham gia tư vấn và tuyển dụng lao động; thu hút gần 300 người lao động trên địa bàn xã Vĩnh Tường và các khu vực lân cận đến tìm cơ hội việc làm.

Tham gia phiên giao dịch, người lao động được cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng, vị trí việc làm, ngành nghề, trình độ, mức thu nhập và các chế độ đãi ngộ của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp trực tiếp phỏng vấn, kiểm tra trình độ, tiếp nhận hồ sơ và tư vấn cho người lao động về các vị trí đang có nhu cầu tuyển dụng.

Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Tường phát biểu tại phiên giao dịch việc làm.

Phát biểu tại phiên giao dịch, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Tường nhấn mạnh: Việc thường xuyên tổ chức các sàn, phiên giao dịch việc làm là giải pháp được địa phương chú trọng nhằm tăng cường kết nối cung - cầu lao động. Phiên giao dịch việc làm lưu động năm 2026 giúp tạo thêm cơ hội việc làm cho người lao động, góp phần cung cấp nguồn nhân lực ổn định cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển thị trường lao động theo hướng linh hoạt, hiệu quả, bền vững.

Người lao động được tư vấn về vị trí việc làm, ngành nghề và nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp.

Bên cạnh hoạt động tuyển dụng trực tiếp, Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ còn tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh, đoàn viên thanh niên, bộ đội xuất ngũ và người lao động có nhu cầu; cung cấp thông tin về các ngành nghề đào tạo, chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo hiểm thất nghiệp và các chương trình đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp tìm kiếm, tuyển dụng nguồn nhân lực tại địa phương, góp phần giải quyết bài toán thiếu hụt lao động và ổn định nguồn nhân lực phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Thu Thủy