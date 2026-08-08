Lan tỏa trách nhiệm vì nạn nhân chất độc da cam

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã lùi xa hơn 50 năm - khoảng thời gian đủ dài để có thể hàn gắn vết thương chiến tranh, nhưng thực tế vẫn còn đó những phận người mang trên mình di chứng của Dioxin. Nỗi đau da cam không dừng lại ở một thế hệ mà kéo dài sang đời con, cháu, trở thành nỗi trăn trở của toàn xã hội. Trước thực tế đó, các cấp, ngành, địa phương và cộng đồng xã hội trên địa bàn tỉnh luôn chung tay hành động xoa dịu nỗi đau, giúp nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) từng bước ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nạn nhân CĐDC trao hỗ trợ sinh kế và tặng quà cho nạn nhân CĐDC trên địa bàn tỉnh.

Chung tay xoa dịu nỗi đau

Hiện toàn tỉnh có gần 13.000 NNCĐDC, trong đó hơn 9.100 nạn nhân trực tiếp và gần 3.400 nạn nhân gián tiếp đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Trong số đó có khoảng 1.500 gia đình có từ 2 nạn nhân trở lên. Những năm qua, bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Trung ương Hội, các cấp Hội NNCĐDC/Dioxin trong tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, hướng mạnh về cơ sở, lấy nạn nhân làm trung tâm trong mọi hoạt động.

Một trong những điểm nhấn là công tác tham mưu, đề xuất chính sách. Hội đã chủ động phối hợp với các sở, ngành rà soát, kiến nghị giải quyết chế độ cho nhiều trường hợp còn tồn đọng; trong đó có hơn 500 hồ sơ nạn nhân bị thất lạc, chưa đủ điều kiện hưởng chính sách được đề xuất xem xét. Điều này góp phần đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người có công, đồng thời củng cố niềm tin của Nhân dân vào chính sách an sinh của Đảng, Nhà nước. Cùng với đó, tổ chức Hội không ngừng được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Sau khi thực hiện hợp nhất, hệ thống tổ chức Hội gồm 1 hội cấp tỉnh và 148 tổ chức hội cấp xã, tạo mạng lưới vững chắc nâng cao chất lượng hoạt động hội.

Điểm nổi bật trong công tác chăm sóc NNCĐDC là sự chung tay của toàn xã hội. Thông qua các phong trào vận động, đặc biệt là “Tháng hành động vì NNCĐDC” và Ngày Vì nạn nhân da cam (10/8), nhiều nguồn lực đã được huy động hiệu quả. 5 năm qua, toàn tỉnh đã vận động, tiếp nhận và trao tặng hơn 34.550 suất quà cho nạn nhân da cam, với tổng trị giá hơn 38 tỷ đồng. Đây là con số có ý nghĩa không chỉ về vật chất mà còn thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, truyền thống nhân văn sâu sắc của người dân Đất Tổ. Cùng với đó, 232 ngôi nhà được xây mới, sửa chữa với kinh phí hơn 9 tỷ đồng đã giúp nhiều gia đình nạn nhân da cam có nơi ở ổn định, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Hàng nghìn lượt nạn nhân được hỗ trợ điều dưỡng, phục hồi chức năng; hàng trăm xe lăn, sổ tiết kiệm, con giống, học bổng được trao tận tay những hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Hội NNCĐDC/Dioxin tỉnh cùng Hội Doanh nhân trẻ tặng quà cho gia đình có 2 nạn nhân da cam ở xã Võ Miếu.

Không dừng lại ở hỗ trợ vật chất, nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên tinh thần được duy trì thường xuyên, góp phần giúp các nạn nhân vượt qua mặc cảm, hòa nhập cộng đồng. Công tác đối ngoại Nhân dân được đẩy mạnh, mở rộng sự kết nối với các tổ chức quốc tế. Việc phối hợp với Hội “Những người Nhật Bản yêu Việt Nam” trao quà cho nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là minh chứng cho hiệu quả của hoạt động này, đồng thời góp phần lan tỏa thông điệp nhân đạo ra cộng đồng quốc tế.

Nâng cao nhận thức, đấu tranh vì công lý

Cùng với chăm lo đời sống cho nạn nhân, công tác tuyên truyền được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao nhận thức xã hội về hậu quả chất độc da cam. Các cấp Hội đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan tuyên giáo, báo chí đẩy mạnh truyền thông, qua đó khơi dậy trách nhiệm cộng đồng trong việc chung tay giúp đỡ nạn nhân da cam. Nội dung tuyên truyền không dừng lại ở phổ biến chính sách mà tập trung phản ánh những tấm gương vượt khó, những mô hình hỗ trợ hiệu quả, góp phần tạo sức lan tỏa tích cực trong xã hội.

Hội đã tích cực tham gia các hoạt động đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân. Thông qua việc cung cấp thông tin, hình ảnh, tư liệu về hậu quả chiến tranh hóa học, Hội góp phần làm rõ tính chất nghiêm trọng, lâu dài của thảm họa da cam, qua đó kêu gọi sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Việc vận động hàng nghìn chữ ký ủng hộ các hoạt động vì hòa bình, chống vũ khí hủy diệt, cũng như ủng hộ các vụ kiện đòi công lý cho nạn nhân da cam là minh chứng cho nỗ lực không ngừng trong hành trình tìm lại công bằng cho những người chịu thiệt thòi.

Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tặng xe lăn cho cựu chiến binh, nạn nhân chất độc da cam Nguyễn Duy Nho ở thôn Tân Thịnh, xã Minh Đài.

Ông Bùi Quang Vinh - Chủ tịch Hội NNCĐDC/Dioxin tỉnh cho biết: Với trách nhiệm là tổ chức hội đại diện cho NNCĐDC, thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân, phấn đấu không để gia đình nạn nhân sống trong nhà tạm, nhà dột nát; từng bước cải thiện mức sống ngang bằng với mặt bằng chung của địa phương. Hội đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030, vận động từ 60 - 70 tỷ đồng để triển khai các chương trình hỗ trợ thiết thực như xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ sinh kế, cấp phương tiện trợ giúp, tổ chức thăm hỏi, tặng quà thường xuyên. Đặc biệt, việc xây dựng tổ chức Hội vững mạnh luôn được coi là nhiệm vụ then chốt, Hội tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phát huy vai trò người đứng đầu. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh đòi công lý, mở rộng quan hệ đối ngoại, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của công tác chăm sóc NNCĐDC.

Nỗi đau da cam là di chứng chiến tranh để lại, nhưng cách xã hội ứng xử với nỗi đau ấy lại phản ánh rõ nét giá trị nhân văn của cộng đồng. Những kết quả đạt được trong thời gian qua cho thấy, khi cả hệ thống chính trị và Nhân dân cùng vào cuộc, những phận đời kém may mắn sẽ được tiếp thêm niềm tin và nghị lực. Chung tay vì NNCĐDC không chỉ là trách nhiệm, mà còn là nghĩa cử nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Và hơn hết, đó chính là hành động thiết thực để xây dựng một xã hội công bằng, nhân ái, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Hồng Nhung