Câu lạc bộ Tấm lòng vàng Vĩnh Phúc - Lan tỏa những việc làm ý nghĩa vì cộng đồng

Không ồn ào, không phô trương, những chuyến xe thiện nguyện của Câu lạc bộ (CLB) Tấm lòng vàng Vĩnh Phúc vẫn đều đặn lăn bánh đến những vùng quê còn nhiều khó khăn, những bản làng xa xôi hay những gia đình đang oằn mình trước bệnh tật, thiên tai. Mỗi hành trình là một nhịp cầu nối những tấm lòng nhân ái, góp phần lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái” và những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Được thành lập từ năm 2015, CLB Tấm lòng vàng Vĩnh Phúc hiện có 30 thành viên, chung tinh thần thiện nguyện, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Hơn 11 năm qua, từ những đóng góp tự nguyện và sự chung tay của các thành viên, CLB đã duy trì nhiều hoạt động hướng đến những hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo, người yếu thế và những đối tượng cần được hỗ trợ trong cuộc sống. Nhờ đó, CLB đã trở thành điểm kết nối của nhiều nhà hảo tâm, doanh nghiệp, cán bộ, công chức và người dân cùng mong muốn sẻ chia với những mảnh đời khó khăn.

Đại diện CLB Tấm lòng vàng Vĩnh Phúc trao xe lăn cho trẻ em bị khuyết tật.

Bằng sự chung sức của các thành viên và các đơn vị đồng hành, CLB đã triển khai nhiều chương trình thiện nguyện thường niên, tạo được dấu ấn sâu sắc. Nổi bật là chương trình “Tết trên bản - Đông ấm trao em” được tổ chức vào dịp cuối năm. Hàng trăm phần quà gồm chăn ấm, áo ấm, nhu yếu phẩm, bánh kẹo và tiền mặt được trao tận tay các hộ nghèo, học sinh vùng cao, góp phần mang đến một mùa xuân đủ đầy, ấm áp hơn cho bà con nơi vùng sâu, vùng xa.

Chương trình “Cùng em đến trường” tiếp tục là một trong những hoạt động ý nghĩa của câu lạc bộ. Những chiếc xe đạp mới đã trở thành món quà thiết thực giúp học sinh nghèo có thêm điều kiện đến trường, tiếp thêm động lực để các em vượt khó học tập. Chuẩn bị bước vào năm học mới 2026-2027, CLB Tấm lòng vàng Vĩnh Phúc đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị tài trợ để trao 30 xe đạp cho 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh, góp phần chắp cánh cho những ước mơ đến trường của các em.

Đặc biệt, chương trình “Ánh sáng cuối con đường” do CLB khởi xướng và tổ chức thường niên đã để lại nhiều cảm xúc khi hướng đến những đối tượng yếu thế trong xã hội như trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh ung thư và người cao tuổi tại khu điều trị bệnh phong. Không chỉ mang theo những phần quà, các thành viên còn dành thời gian thăm hỏi, động viên, chia sẻ để tiếp thêm nghị lực cho những người đang phải chống chọi với bệnh tật và mặc cảm.

Chị Nguyễn Thị Thúy Vân, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tấm lòng vàng Vĩnh Phúc chia sẻ: “Điều hạnh phúc nhất đối với chúng tôi không phải là trao đi bao nhiêu phần quà, mà là nhìn thấy nụ cười của các em nhỏ, niềm vui của những gia đình khó khăn khi nhận được sự sẻ chia từ cộng đồng. Chúng tôi mong muốn CLB sẽ tiếp tục kết nối nhiều hơn nữa những tấm lòng nhân ái để có thêm nhiều hoàn cảnh được giúp đỡ, để yêu thương được lan tỏa và không ai bị bỏ lại phía sau”.

CLB Tấm lòng vàng Vĩnh Phúc vận chuyển nhu yếu phẩm, kịp thời hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, chương trình “Tri ân người lính Cụ Hồ” được câu lạc bộ duy trì thường xuyên với các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng. Những nghĩa cử ấy góp phần bồi đắp truyền thống yêu nước, lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến cho Tổ quốc. Ngoài ra, CLB cũng tích cực tiếp nhận và vận chuyển nhu yếu phẩm, kịp thời hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, góp phần sẻ chia khó khăn và ổn định cuộc sống.

Với những việc làm thiết thực và ý nghĩa, CLB Tấm lòng vàng Vĩnh Phúc đang góp phần viết tiếp những câu chuyện đẹp về lòng nhân ái, khẳng định rằng khi cộng đồng cùng chung tay, yêu thương sẽ được lan tỏa và không ai bị bỏ lại phía sau.

Thu Thủy