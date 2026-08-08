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Từ 15/8, người dân cần chú ý quy định mới về xử phạt vi phạm giao thông

Từ ngày 15/8/2026, Nghị định 238/2026/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực, bổ sung một số quy định về xử phạt giao thông đường bộ, hoạt động vận tải, thiết bị an toàn cho trẻ em và trừ điểm giấy phép lái xe.

Từ 15/8, người dân cần chú ý quy định mới về xử phạt vi phạm giao thông

Từ 15/8, người dân cần chú ý quy định mới về xử phạt vi phạm giao thông



 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng xử phạt vi phạm giao thông Giao thông đường bộ Quy định mới Giấy phép lái xe chính thức có hiệu lực 15/8 Chính phủ Thiết bị Vận tải Trẻ em
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