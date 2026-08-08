Từ 15/8, người dân cần chú ý quy định mới về xử phạt vi phạm giao thông

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Từ ngày 15/8/2026, Nghị định 238/2026/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực, bổ sung một số quy định về xử phạt giao thông đường bộ, hoạt động vận tải, thiết bị an toàn cho trẻ em và trừ điểm giấy phép lái xe.
baophutho.vn Không ồn ào, không phô trương, những chuyến xe thiện nguyện của Câu lạc bộ (CLB) Tấm lòng vàng Vĩnh Phúc vẫn đều đặn lăn bánh đến những vùng...
baophutho.vn Ngày 8/8, Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026. Tham gia hội nghị có...
baophutho.vn Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã lùi xa hơn 50 năm - khoảng thời gian đủ dài để có thể hàn gắn vết thương chiến tranh, nhưng thực tế...
Dự báo, ngày 8/8, Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
baophutho.vn Chiều 7/8, Công an xã Hùng Việt phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ cùng đoàn công tác của ông Nguyễn Đức Hưởng - nguyên Chủ...
Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 (Tết Đinh Mùi) đối với công chức, viên chức. Đồng thời đề xuất phương án nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2027 với 4 ngày nghỉ liên tục.
baophutho.vn Chiều 7/8, tại Trung tâm Phật giáo Hùng Vương, Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về tín...