Từ 15/8, người dân cần chú ý quy định mới về xử phạt vi phạm giao thông

Câu lạc bộ Tấm lòng vàng Vĩnh Phúc - Lan tỏa những việc làm ý...

2026-08-08 14:52:00 baophutho.vn Không ồn ào, không phô trương, những chuyến xe thiện nguyện của Câu lạc bộ (CLB) Tấm lòng vàng Vĩnh Phúc vẫn đều đặn lăn bánh đến những vùng...

Phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho 358 chức sắc, chức...

2026-08-08 09:35:00 baophutho.vn Ngày 8/8, Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026. Tham gia hội nghị có...

Lan tỏa trách nhiệm vì nạn nhân chất độc da cam

2026-08-08 07:29:00 baophutho.vn Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã lùi xa hơn 50 năm - khoảng thời gian đủ dài để có thể hàn gắn vết thương chiến tranh, nhưng thực tế...

Thời tiết ngày 8/8: Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông

2026-08-08 07:01:00 Dự báo, ngày 8/8, Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chung tay vì cộng đồng, vì an ninh Tổ quốc

2026-08-07 16:15:00 baophutho.vn Chiều 7/8, Công an xã Hùng Việt phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ cùng đoàn công tác của ông Nguyễn Đức Hưởng - nguyên Chủ...

Đề xuất phương án nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi, nghỉ lễ Quốc khánh 2027

2026-08-07 16:10:00 Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 (Tết Đinh Mùi) đối với công chức, viên chức. Đồng thời đề xuất phương án nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2027 với 4 ngày nghỉ liên tục.