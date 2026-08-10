Hưởng ứng Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam 10/8:

Từ thảm họa đến hành trình chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

65 năm qua, kể từ ngày chất độc hóa học do quân đội Mỹ rải xuống chiến trường Việt Nam để lại những di chứng nặng nề, Đảng, Nhà nước và toàn xã hội luôn dành sự quan tâm đặc biệt để xoa dịu nỗi đau này. Với Phú Thọ, tinh thần tương thân, tương ái đó luôn được lan tỏa mạnh mẽ qua những việc làm thiết thực, nghĩa tình. Từ đó đã tiếp thêm nghị lực cho các nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng.

Lãnh đạo phường Hòa Bình trao quà tặng nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tại buổi gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày thảm họa da cam/Dioxin ở Việt Nam.

Ngày 10/8/1961, chuyến bay đầu tiên của quân đội Mỹ đã phun rải chất độc hóa học dọc theo quốc lộ 14 từ thị xã Kon Tum lên Đắk Tô - mở đầu cho cuộc chiến tranh hóa học có quy mô lớn nhất, dài ngày nhất và gây hậu quả thảm khốc nhất trong lịch sử loài người. Từ năm 1961 - 1971, quân đội Mỹ đã rải khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học trong đó 61% là chất độc da cam xuống các cánh rừng, các thôn ấp với tổng diện tích 3,06 triệu ha, gần bằng một phần tư tổng diện tích miền Nam Việt Nam. Trong số chất độc da cam đó có chứa hàng trăm kilôgam dioxin - một hợp chất độc hại có thể gây ung thư, dị tật bẩm sinh và các tai biến sinh sản chỉ với liều lượng cực nhỏ. Hậu quả những chất độc đó đã để lại vô cùng nặng nề và kéo dài qua nhiều thế hệ. Tính trên cả nước, có khoảng 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, hơn 3 triệu người là nạn nhân với hàng trăm nghìn người đã qua đời hoặc đang vật lộn với bệnh tật hiểm nghèo. Đáng đau xót hơn, di chứng ấy không chỉ dừng lại ở thế hệ thứ hai, thứ ba mà đã di nhiễm sang cả thế hệ thứ tư.

Nỗi đau da cam không còn là nỗi đau của riêng ai. Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam không chỉ là hoạt động nhân đạo từ thiện mà còn là đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Thương người như thể thương thân”, thể hiện trách nhiệm chính trị sâu sắc nhằm củng cố “thế trận lòng dân” trong tình hình mới.

Thực hiện sứ mệnh lịch sử chăm sóc và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các nạn nhân, các cấp Hội NNCĐDC/dioxin trên địa bàn tỉnh đã không ngừng nỗ lực kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động, nhất là từ sau khi sáp nhập. Tính đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có 14.498 người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng. Dù đối mặt với không ít khó khăn về cơ sở vật chất, biên chế làm việc tại các khu vực sáp nhập, Tỉnh Hội vẫn duy trì nhịp độ hoạt động ổn định, hệ thống tổ chức Hội các cấp từng bước được củng cố vững chắc; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cơ chế, chính sách thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên.

Bám sát phương châm “Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Hướng về cơ sở - Hướng tới nạn nhân”, gắn với việc thực hiện hiệu quả Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các phong trào thi đua “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội đã vận động, trao tặng 18 xe lăn và số tiền hơn 13,8 tỷ đồng chăm lo cho nạn nhân. Đồng thời, tổ chức đưa 157 nạn nhân đi điều dưỡng; phối hợp rà soát, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 292 gia đình nạn nhân, con đẻ nạn nhân, thiết thực lan tỏa truyền thống nhân văn sâu sắc của quê hương Đất Tổ.

Thực hiện chủ trương của Tỉnh Hội, phong trào chăm sóc nạn nhân da cam tại các cơ sở trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Minh Tân - Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin phường Hòa Bình chia sẻ: Hội hiện quản lý 336 nạn nhân sinh hoạt tại 8 chi hội cơ sở. Phát huy truyền thống đoàn kết, Ban Chấp hành hội đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền; phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể triển khai hiệu quả công tác chăm lo đời sống cho hội viên. Từ đầu năm đến nay, tổng giá trị công tác chăm sóc nạn nhân trên địa bàn phường đạt 162 triệu đồng. Cụ thể, hội đã phối hợp trao tặng 216 suất quà trị giá trên 97 triệu đồng cho các nạn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Tháng Nhân đạo và các ngày lễ lớn. Trong dịp kỷ niệm 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam và 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, 100% nạn nhân đều nhận được quà của Chủ tịch nước, của tỉnh và ban chỉ đạo chính sách người có công phường. Bên cạnh đó, Hội vận động hỗ trợ 30 triệu đồng giúp một nạn nhân sửa chữa nhà ở; phối hợp với Trạm Y tế phường tổ chức khám bệnh, xét nghiệm máu và cấp phát thuốc miễn phí cho 321 lượt người với tổng trị giá 35 triệu đồng. Sự chung tay của các tổ chức như Câu lạc bộ Kết nối trái tim Hòa Bình cùng các nhà hảo tâm cũng đã mang lại nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các nạn nhân vơi bớt nỗi đau.

Không chỉ ở phường Hòa Bình, hướng tới 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam, thực hiện Kế hoạch số 78/KH-HDC của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Phú Thọ, các cấp Hội trong toàn tỉnh đồng loạt triển khai đợt sinh hoạt chính trị và hành động sâu rộng với chủ đề: “65 năm - Từ thảm họa đến hành trình chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”.

Nhấn mạnh về mục đích và ý nghĩa của chuỗi hoạt động này, đồng chí Bùi Quang Vinh - Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh khẳng định: Công tác tuyên truyền được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu nhằm giúp các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với việc khắc phục hậu quả chất độc hóa học, qua đó nâng cao nhận thức xã hội về tính chất nguy hiểm, hậu quả lâu dài của thảm họa da cam đối với môi trường và sức khỏe con người. Các hoạt động kỷ niệm không chỉ dừng lại ở các buổi gặp mặt tri ân, trưng bày hình ảnh hay biểu dương các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì Nạn nhân chất độc da cam” mà còn là dịp củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Thông qua việc vận động các nguồn lực trong và ngoài nước, các cấp Hội đẩy mạnh chăm sóc, giúp đỡ thiết thực cho những nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình có nhiều nạn nhân hoặc nạn nhân đang được nuôi dưỡng tại các trung tâm. Đây cũng là tiếng nói mạnh mẽ góp phần đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC Việt Nam, đồng thời cảnh tỉnh và ngăn ngừa việc sử dụng vũ khí hóa học trên thế giới.

Kỷ niệm 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam trên quê hương Đất Tổ không chỉ là dịp để ôn lại những trang sử hào hùng nhưng đầy đau thương của dân tộc mà còn là hiệu lệnh thôi thúc ngọn lửa của lòng nhân ái. Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ hội các cấp và tấm lòng vàng của toàn xã hội, hành trình xoa dịu nỗi đau da cam tại Phú Thọ sẽ tiếp tục viết lên những câu chuyện đẹp về tình người, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các nạn nhân vững bước vươn lên trong cuộc sống.

Hương Lan