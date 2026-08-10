Trao trả hơn 14 triệu đồng cho người đánh rơi

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Nhặt được hơn 14 triệu đồng trên đường đi làm về, anh Trần Ngọc Hà, trú tại xã Bình Phú đã chủ động mang đến Công an xã giao nộp, nhờ xác minh, tìm người đánh rơi để trao trả. Sau 14 ngày xác minh, số tiền đã được trao lại cho chủ sở hữu.
Theo đó, vào cuối tháng 7/2026, trên đường đi làm về qua khu vực thôn Gai Hạ, xã Bình Phú, anh Hà phát hiện một cuộn tiền được buộc bằng dây chun nằm bên lề đường. Kiểm tra, anh Hà xác định số tiền gồm nhiều mệnh giá, tổng cộng 14.391.000 đồng.
Nhận thấy đây là tài sản có giá trị, anh đã mang số tiền trên đến trụ sở Công an xã Bình Phú trình báo, giao nộp và đề nghị lực lượng chức năng hỗ trợ tìm chủ sở hữu.
Anh Phạm Quốc Thập nhận lại số tiền đánh rơi nhờ tấm lòng trung thực của anh Trần Ngọc Hà và sự vào cuộc trách nhiệm của Công an xã Bình Phú.
Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Bình Phú đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh. Do số tiền không kèm giấy tờ, thông tin nhận dạng và khu vực phát hiện tài sản không có camera giám sát, lực lượng Công an đã rà soát camera của các hộ dân lân cận, đồng thời kiểm tra, đối chiếu thông tin các phương tiện qua lại khu vực.
Sau 14 ngày tích cực xác minh, Công an xã xác định người đánh rơi số tiền là anh Phạm Quốc Thập, trú tại xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Toàn bộ số tiền được hoàn tất thủ tục và trao trả cho anh Thập theo quy định.
Nhận lại tài sản, anh Phạm Quốc Thập xúc động gửi lời cảm ơn tới anh Trần Ngọc Hà và Công an xã Bình Phú đã tận tình hỗ trợ tìm lại số tiền bị đánh rơi.
Minh Tự
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