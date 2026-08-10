Trên 300 lao động tham gia Phiên giao dịch việc làm lưu động xã Vân Sơn

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh vừa tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã vùng cao Vân Sơn thu hút sự tham gia của trên 300 lao động đến từ các thôn, xóm trên địa bàn.

Người lao động tham gia phiên giao dịch việc làm lưu động xã Vân Sơn được hướng dẫn đăng ký nhu cầu tuyển dụng việc làm phù hợp với khả năng.

Công tác giải quyết làm có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, phát triển nguồn nhân lực đối với các xã, nhất là khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số như Vân Sơn. Việc tổ chức phiên giao dịch nhằm đưa dịch vụ việc làm đến tận cơ sở, giúp người lao động được tiếp cận trực tiếp với doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Phiên giao dịch có sự tham gia của 8 doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng trong và ngoài tỉnh, với các vị trí việc làm phong phú (sản xuất công nghiệp, điện tử, may mặc, cơ khí, dịch vụ và nhiều ngành nghề khác). Đây là cơ hội thuận lợi để người lao động tìm hiểu các thông tin về điều kiện tuyển dụng, mức thu nhập, chế độ bảo hiểm, môi trường làm việc, triển vọng phát triển nghề nghiệp.

Bên cạnh hoạt động tuyển dụng trực tiếp, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh còn tổ chức tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, tư vấn học nghề, tư vấn chính sách bảo hiểm thất nghiệp, tư vấn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và cung cấp thông tin thị trường lao động.

Trong khuôn khổ phiên giao dịch việc làm lưu động đã có trên 300 lao động được cung cấp thông tin, tư vấn, định hướng nghề nghiệp; 110 người được nhà tuyển dụng hẹn phỏng vấn lần 2 tại doanh nghiệp.

Bùi Minh