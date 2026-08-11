Tiếp nối mạch nguồn dòng tộc trên quê hương Đất Tổ

“Con người có tổ có tông; như cây có cội, như sông có nguồn”. Từ đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, Hội đồng họ Nguyễn tỉnh Phú Thọ đang trở thành cầu nối gắn kết những người con cùng dòng họ, góp phần gìn giữ truyền thống gia tộc, giáo dục thế hệ trẻ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống cộng đồng.

Hội đồng họ Nguyễn tỉnh Phú Thọ từng bước kiện toàn tổ chức, mở rộng hoạt động kết nối dòng họ tại các địa phương.

Họ Nguyễn là một trong những dòng họ đông dân và có lịch sử lâu đời ở Việt Nam. Trong dòng chảy lịch sử dân tộc, nhiều danh nhân, anh hùng và những người có đóng góp cho đất nước mang họ Nguyễn. Đây cũng là nền tảng để các thế hệ hôm nay tiếp tục phát huy niềm tự hào về truyền thống của dòng tộc, nhưng quan trọng hơn là biến niềm tự hào ấy thành những hành động thiết thực trong cuộc sống.

Các đại biểu, thành viên Hội đồng họ Nguyễn tỉnh Phú Thọ tại buổi gặp mặt.

Thấm nhuần đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, thời gian qua, Hội đồng họ Nguyễn tỉnh Phú Thọ tập trung phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dòng tộc; giáo dục con cháu về nền nếp, kỷ cương, thuần phong mỹ tục và đạo lý làm người. Qua đó, mỗi thành viên có thêm ý thức trách nhiệm với gia đình, dòng họ và cộng đồng.

Sau hợp nhất, Hội đồng họ Nguyễn tỉnh Phú Thọ nhanh chóng kiện toàn tổ chức, mở rộng hoạt động trên địa bàn toàn tỉnh. Ban Thường trực chỉ đạo thành lập Hội đồng họ Nguyễn tại các địa phương, kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các ban chuyên môn, xây dựng quy chế hoạt động, phát triển quỹ hội, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động.

Đến nay Hội đã thành lập Hội đồng họ Nguyễn tại 3 phường và 22 xã, từng bước hình thành mạng lưới kết nối dòng họ rộng khắp. Hội cũng hoàn thành bộ tài liệu Hội nghị hợp nhất phục vụ công tác tuyên truyền, xây dựng quy chế mẫu cho Hội đồng họ Nguyễn cấp xã, phường và xúc tiến thành lập Câu lạc bộ Doanh nghiệp, doanh nhân họ Nguyễn tỉnh Phú Thọ. Những kết quả này cho thấy tổ chức Hội đang từng bước được củng cố, tạo nền tảng để các hoạt động hướng về cội nguồn được triển khai bài bản, thiết thực hơn.

Hoạt động của Hội đồng họ Nguyễn hướng tới xây dựng cộng đồng đoàn kết, phát huy giá trị văn hóa dòng họ và đóng góp cho xã hội.

Gìn giữ truyền thống không chỉ là nhắc nhớ về quá khứ, mà quan trọng hơn là trao truyền những giá trị tốt đẹp cho thế hệ hôm nay và mai sau. Với quan điểm đó, Hội đồng họ Nguyễn tỉnh Phú Thọ chú trọng công tác giáo dục truyền thống, hướng con cháu về cội nguồn, nâng cao ý thức xây dựng đời sống văn hóa và trách nhiệm của mỗi thành viên đối với cộng đồng.

Các hoạt động gặp mặt, lễ giỗ Tổ được tổ chức nhằm tưởng nhớ, tri ân công lao của các bậc tiền nhân, đồng thời tạo cơ hội để các thế hệ trong dòng họ gặp gỡ, chia sẻ và gắn kết. Đây cũng là dịp để thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử, truyền thống gia đình, dòng tộc, từ đó hình thành ý thức gìn giữ những giá trị tốt đẹp được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Đặc biệt, công tác khuyến học, khuyến tài được Hội quan tâm. Những con em học giỏi, đỗ đạt cao được tuyên dương, trao thưởng, qua đó khích lệ tinh thần học tập và giữ gìn truyền thống hiếu học của dòng tộc trên Đất Tổ. Từ những việc làm cụ thể ấy, truyền thống không còn chỉ nằm trong gia phả hay những câu chuyện được kể lại qua các thế hệ. Truyền thống được tiếp nối bằng sự học tập, rèn luyện, lao động và những đóng góp của mỗi người cho gia đình, quê hương, đất nước.

Hội đồng họ Nguyễn tỉnh Phú Thọ xác định việc kết nối cộng đồng dòng họ là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Thông qua các ban liên lạc, Hội đồng họ Nguyễn cấp xã, phường và những hoạt động chung, các thành viên có thêm điều kiện chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

Cùng với đó, Hội triển khai các hoạt động thăm hỏi hội viên, tri ân tổ tiên và kết nối cộng đồng dòng họ; hướng tới xây dựng một tập thể đoàn kết, tương trợ, cùng nhau phát triển. Hội cũng đang xúc tiến thành lập Câu lạc bộ doanh nghiệp, doanh nhân họ Nguyễn tỉnh Phú Thọ, mở ra thêm một không gian kết nối những người con họ Nguyễn đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

Từ sự gắn kết trong dòng họ, những giá trị tích cực được lan tỏa ra cộng đồng. Mỗi thành viên không chỉ có trách nhiệm giữ gìn danh dự, truyền thống gia đình mà còn phấn đấu trở thành công dân có ích, đóng góp vào sự phát triển chung. Đó cũng chính là ý nghĩa của việc phát huy truyền thống: lấy cội nguồn làm điểm tựa, lấy sự đoàn kết làm sức mạnh và lấy những đóng góp cho xã hội làm thước đo giá trị của mỗi thế hệ.

Những hoạt động của Hội đồng họ Nguyễn tỉnh Phú Thọ đang góp phần tạo nên sợi dây liên kết giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Từ những câu chuyện về nguồn cội, những buổi gặp mặt, lễ giỗ Tổ đến hoạt động khuyến học, khuyến tài, chăm lo hội viên, các giá trị truyền thống đang được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực.

Ông Nguyễn Xuân Hưng, Chủ tịch Hội đồng họ Nguyễn tỉnh Phú Thọ cho biết: “Sau khi hợp nhất, Hội đồng họ Nguyễn tỉnh Phú Thọ xác định nhiệm vụ trọng tâm là nhanh chóng kiện toàn tổ chức, củng cố các ban liên lạc và thành lập Hội đồng họ Nguyễn tại các xã, phường. Qua đó tạo sự kết nối giữa những người con họ Nguyễn trên địa bàn toàn tỉnh, cùng nhau hướng về cội nguồn, phát huy truyền thống tốt đẹp của dòng họ và đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội.”

Gìn giữ truyền thống không chỉ tôn vinh quá khứ mà còn bồi đắp giá trị cho tương lai. Khi mỗi cá nhân trân trọng cội nguồn, sống đoàn kết, nhân ái và trách nhiệm, các giá trị tốt đẹp của dòng họ sẽ tiếp tục lan tỏa, làm phong phú thêm bản sắc văn hóa quê hương Đất Tổ.

Thu Thủy