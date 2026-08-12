Đột phá để bứt phá

Chỉ sau chưa đầy một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiều chuyển động mới đã hiện hữu trên vùng đất Đoan Hùng. Những công trình hạ tầng được đẩy nhanh tiến độ, thủ tục hành chính ngày càng thuận tiện, hoạt động sản xuất - kinh doanh thêm khởi sắc. Đằng sau những đổi thay ấy là quyết tâm lựa chọn đúng “điểm nghẽn” để tạo đột phá - một tư duy phát triển đang từng bước chuyển hóa tiềm năng thành động lực tăng trưởng mới.

Đổi mới từ tư duy đến hành động

Thực tiễn sau gần một năm triển khai Nghị quyết Đại hội đã cho thấy, khi lựa chọn đúng hướng đi và quyết tâm hành động, những khâu đột phá ấy đã từng bước chuyển hóa thành những kết quả cụ thể trên mọi lĩnh vực, tạo nên diện mạo mới cho Đoan Hùng.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã xác định rõ phương châm lãnh đạo, điều hành theo hướng quyết liệt, chủ động, đổi mới, lấy hiệu quả công việc làm thước đo năng lực của đội ngũ cán bộ, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo chất lượng hoạt động của chính quyền. Các chương trình, kế hoạch được cụ thể hóa gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; công tác kiểm tra, đôn đốc được tăng cường, tạo sự thống nhất từ chủ trương đến hành động.

Từ sự đổi mới trong tư duy lãnh đạo, quản trị, nền kinh tế địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 470 tỷ đồng; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 116 tỷ đồng. Sản xuất nông nghiệp được duy trì ổn định theo hướng nâng cao giá trị, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chú trọng phát triển các cây trồng chủ lực như: Phát triển cây giống, cây chè, cây hoa đào và bảo đảm an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi. Công tác trồng rừng, phát triển kinh tế lâm nghiệp được thực hiện đúng kế hoạch, góp phần nâng cao độ che phủ và phát huy tiềm năng kinh tế từ rừng.

Không chỉ nông nghiệp, khu vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ cũng ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc. Toàn xã hiện có 149 doanh nghiệp, hợp tác xã và quỹ tín dụng đang hoạt động, cùng khoảng 1.500 hộ kinh doanh trong các lĩnh vực thương mại, vận tải, xây dựng, chế biến nông sản. Hoạt động sản xuất, kinh doanh tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 5.000 lao động với mức thu nhập bình quân từ 7 đến 9 triệu đồng/người/tháng. Tổng doanh thu của khu vực doanh nghiệp và hộ kinh doanh ước đạt trên 2.086 tỷ đồng, phản ánh sức sống của nền kinh tế địa phương cũng như hiệu quả từ việc cải thiện môi trường đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Từ một địa phương có thế mạnh nông nghiệp, cơ cấu kinh tế của Đoan Hùng đang chuyển dịch theo hướng hài hòa hơn giữa nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Xưởng xẻ của CCB Triệu Đức Uyên ở khu 9 (người đứng giữa) tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương với thu nhập ổn định 8-10 triệu đồng mỗi tháng.

Một trong những dấu ấn nổi bật trong thực hiện các khâu đột phá là phát triển kết cấu hạ tầng gắn với khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai. Cùng với việc ưu tiên bố trí nguồn vốn cho các dự án trọng điểm, xã tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, hoàn thiện quy hoạch các khu tái định cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các khu đấu giá quyền sử dụng đất. Hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, nước sạch tiếp tục được đầu tư, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Đặc biệt, việc phối hợp triển khai cầu phao qua sông Lô trong thời gian rất ngắn để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân đã cho thấy tinh thần chủ động, trách nhiệm và năng lực tổ chức thực hiện của địa phương. Công trình không chỉ giải quyết nhu cầu giao thông trước mắt mà còn góp phần duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm đời sống dân sinh trong thời điểm khó khăn.

Sản xuất cây giống mang lại nguồn thu ổn định cho nhiều hộ dân trong xã.

Song hành với phát triển hạ tầng là quyết tâm xây dựng nền hành chính hiện đại. Chuyển đổi số không chỉ dừng ở ứng dụng công nghệ mà đã trở thành phương thức đổi mới quản trị. Tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến đạt 100%; chiến dịch cao điểm xử lý hồ sơ tồn đọng được triển khai quyết liệt; việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, số hóa hồ sơ và cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Quan trọng hơn, chuyển đổi số đang từng bước thay đổi phương thức phục vụ người dân. Từ chỗ phải đi lại nhiều lần để hoàn thiện hồ sơ, nay nhiều thủ tục được thực hiện trực tuyến, tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao tính công khai, minh bạch trong giải quyết công việc.

Tạo đà cho chặng đường phát triển mới

Điều đáng ghi nhận là những kết quả về phát triển kinh tế luôn gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. Giáo dục tiếp tục được quan tâm đầu tư; công tác chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường được triển khai đồng bộ. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 91%; tỷ lệ sử dụng nước sạch tiếp tục được nâng lên; các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự được duy trì hiệu quả.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò tập hợp, vận động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư thông minh, chăm lo an sinh xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đoan Hùng chú trọng chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Vấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đoan Hùng khẳng định: “Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã xác định không thể phát triển theo tư duy cũ. Muốn tạo bước chuyển mới phải tập trung giải quyết những điểm nghẽn. Vì vậy, xã lựa chọn ba khâu đột phá là xây dựng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số và đầu tư kết cấu hạ tầng gắn với khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai. Đây vừa là nhiệm vụ trước mắt, vừa là nền tảng cho sự phát triển lâu dài. Những kết quả khả quan đạt được mới là bước khởi đầu của chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I. Điều quan trọng hơn cả là Đoan Hùng đã lựa chọn đúng hướng đi, khơi thông được những nguồn lực phát triển và tạo dựng niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Khi các khâu đột phá tiếp tục được triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả, những tiềm năng, lợi thế của địa phương sẽ tiếp tục được chuyển hóa thành động lực tăng trưởng mới...”.

Đột phá không phải là mục tiêu cuối cùng mà là phương thức để tạo nên sự phát triển bền vững. Điều quan trọng hơn là tư duy đổi mới được chuyển hóa thành hành động, mỗi cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, người dân và doanh nghiệp trở thành trung tâm của quá trình phát triển, những lợi thế của Đoan Hùng sẽ tiếp tục được đánh thức. Hành trình phía trước còn nhiều việc phải làm, nhưng những kết quả bước đầu đã khẳng định lựa chọn đúng khâu đột phá chính là nền tảng để địa phương tự tin bứt phá trên chặng đường phát triển mới.

Cẩm Ninh