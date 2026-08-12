Thời tiết ngày 12/8: Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi trên 37 độ C

Ngày 12/8, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Công nhân và người lao động vẫn phải "oằn mình" làm việc khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao trong chuỗi ngày nắng nóng tại Hà Nội. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 12-13/8, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Từ ngày 14/8, nắng nóng ở Bắc Bộ có xu hướng dịu dần, trong khi Trung Bộ có khả năng tiếp tục kéo dài.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Ngày 13/8, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phòng) có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 60-65%.

Ngày 12-13/8, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đến Gia Lai có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Trên biển, ngày và đêm 12/8, vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; sóng cao 2-3m.Khu vực giữa Biển Đông, từ Gia Lai đến Đồng Tháp và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng cao 2-4m.

Ngoài ra, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2.

Thời tiết cụ thể các khu vực, Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, riêng khu Tây Bắc 23-26 độ C; cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C; cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thanh Hóa đến Huế cũng ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C; cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng; riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C; cao nhất từ 32-35 độ C, riêng phía Bắc 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C.

Nam Bộ ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 32-35 độ C.

Thủ Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ C; cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C; cao nhất từ 33-35 độ C.

Theo Vietnam+