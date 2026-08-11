Thông tin ban đầu về vụ việc bạo hành trẻ em tại chùa Bầu

Liên quan đến đoạn video clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo nâu bạo hành trẻ em ở chùa Bầu, phường Vĩnh Phúc, ngay trong ngày 11/8, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo khẩn trương xác minh, làm rõ thông tin vụ việc và báo cáo UBND tỉnh.

Chùa Bầu (Phật Quang Tự), nơi xảy ra vụ việc.

Qua xác minh, vụ việc này xảy ra tại chùa Bầu (Phật Quang Tự), phường Vĩnh Phúc. Theo nội dung video clip phản ánh, một người đàn ông mặc áo nâu cầm roi đánh một trẻ em. Người này được xác nhận là phật tử Nguyễn Thế Duy, pháp danh Đức Hữu, là người đến chùa làm công quả trong một thời gian, không phải là người xuất gia. Thời điểm xảy ra sự việc, Thượng tọa trụ trì cùng chư tăng, ni và phật tử đều đi vắng.

Đại diện các sở, ngành của tỉnh làm việc với lãnh đạo phường Vĩnh Phúc.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Lưu Trường - Đức Thiện