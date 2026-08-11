Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Thông tin ban đầu về vụ việc bạo hành trẻ em tại chùa Bầu

Liên quan đến đoạn video clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo nâu bạo hành trẻ em ở chùa Bầu, phường Vĩnh Phúc, ngay trong ngày 11/8, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo khẩn trương xác minh, làm rõ thông tin vụ việc và báo cáo UBND tỉnh.

Thông tin ban đầu về vụ việc bạo hành trẻ em tại chùa BầuChùa Bầu (Phật Quang Tự), nơi xảy ra vụ việc.

Qua xác minh, vụ việc này xảy ra tại chùa Bầu (Phật Quang Tự), phường Vĩnh Phúc. Theo nội dung video clip phản ánh, một người đàn ông mặc áo nâu cầm roi đánh một trẻ em. Người này được xác nhận là phật tử Nguyễn Thế Duy, pháp danh Đức Hữu, là người đến chùa làm công quả trong một thời gian, không phải là người xuất gia. Thời điểm xảy ra sự việc, Thượng tọa trụ trì cùng chư tăng, ni và phật tử đều đi vắng.

Thông tin ban đầu về vụ việc bạo hành trẻ em tại chùa BầuĐại diện các sở, ngành của tỉnh làm việc với lãnh đạo phường Vĩnh Phúc.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Lưu Trường - Đức Thiện


Lưu Trường - Đức Thiện

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vụ việc Chùa Bạo hành trẻ em Người đàn ông Video clip Mạng xã hội Chức năng Pháp luật
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long