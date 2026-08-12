Nhân rộng các mô hình thúc đẩy bình đẳng giới

Trong khuôn khổ Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), nhiều mô hình đã được triển khai và nhân rộng trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em.

Các tổ truyền thông cộng đồng xã Quyết Thắng sôi nổi tham dự hội thi tuyên truyền viên giỏi chung tay lan tỏa thông điệp vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Từ mô hình làm điểm lúc ban đầu, trên địa bàn xã Quyết Thắng có thêm nhiều Tổ truyền thông cộng đồng (TTCĐ) được thành lập, thực hiện truyền thông trên nền tảng số và lan tỏa các hoạt động. Với phương tiện hỗ trợ là loa kéo, các Tổ TTCĐ đã đa dạng hóa, lồng ghép nội dung tuyên truyền giúp nâng cao nhận thức, thay đổi nếp nghĩ, nếp làm, nâng cao quyền năng kinh tế, xóa bỏ các định kiến, khuôn mẫu giới, đồng thời khẳng định vai trò của phụ nữ trong gia đình và tham gia xây dựng, phát triển cộng đồng.

Chị Bùi Thị Xiểm - Chủ tịch Hội LHPN xã chia sẻ: Mô hình được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, đánh giá cao và người dân đón nhận, ủng hộ. Các tổ TTCĐ thu hút sự tham gia của hàng trăm thành viên, đảm bảo mỗi tháng có ít nhất một hoạt động truyền thông. Công tác truyền thông chủ yếu về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, các nội dung về kế hoạch hóa gia đình, phòng chống xâm hại phụ nữ, trẻ em... Thông điệp truyền thông được chuyển tải với nhiều hình thức, từ họp tổ truyền thông, tuyên truyền trên loa đài thôn, truyền thông nhóm nhỏ, thăm hộ, truyền thông qua zalo, facebook, fanpage của Hội.

Trẻ em xã Đà Bắc xây dựng kịch truyền thông bày tỏ kiến thức về giới, các chính sách liên quan qua các diễn đàn trẻ em.

Là một trong 4 mô hình cốt lõi của Dự án, dành riêng cho trẻ em trong trường học và trong cộng đồng, mô hình CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tại các địa bàn đặc biệt khó khăn của tỉnh đã tạo môi trường sinh hoạt, trao đổi, trang bị kiến thức, kỹ năng sống để phong ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại, kiến thức về giới, bình đẳng giới và các chính sách liên quan đến trẻ em; khuyến khích trẻ em, nhất là trẻ em gái mạnh dạn bày tỏ quan điểm, hướng đến việc tiên phong thay đổi bản thân và lan tỏa tới cộng đồng.

Em Hà Thanh Hương - Học sinh trường Phổ thông DTNT THCS&THPT Đà Bắc bày tỏ: Qua tham gia CLB, em tự tin, chủ động hơn trong việc nếu ý kiến, chia sẻ với thầy cô, cha mẹ, bạn bè về những vấn đề liên quan đến việc học tập, vui chơi. Ngoài ra, qua một số diễn đàn, chúng em được bày tỏ nguyện vọng tới chính quyền các cấp, các ngành, thầy cô giáo, cha mẹ, gia đình, cũng như góp phần chung tay xây dựng môi trường sống học tập an toàn, bình đẳng và phát triển.

Đến nay, toàn tỉnh có 642 tổ TTCĐ với sự tham gia của gần 5.700 thành viên. Trong khuôn khổ Dự án 8 (Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN) đã tổ chức nhiều hội thi “Tìm hiểu về kiến thức Luật phòng, chống bạo lực gia đình”, “Tuyên truyền viên giỏi tổ TTCĐ”; liên hoan các mô hình tổ TTCĐ cùng hàng trăm cuộc truyền thông, buổi tọa đàm, diễn đàn có chủ đề phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

Tại các trường học thành lập 154 mô hình CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” thu hút 3.259 thành viên. Trong giai đoạn 2021-2025, các CLB đã tổ chức hàng trăm cuộc thi, hội thi, hội thảo, giao lưu truyền thông về tuyên truyền bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bảo vệ trẻ em... với nội dung đa dạng, thiết thực.

Các tổ truyền thông cộng đồng xã Lạc Lương nâng cao kỹ năng truyền thông số nhằm thúc đẩy tuyên truyền bình đẳng giới, bảo vệ quyền, lợi ích của phụ nữ và trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình.

Đồng chí Khà Thị Luận - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khẳng định: Các hoạt động, mô hình Dự án 8 có tác động hiệu quả, góp phần giải quyết triệt để các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào DTTS&MN, đồng thời giúp tuyên truyền nâng cao nhận thức, khơi dậy nội lực, sự chủ động của phụ nữ, của cộng đồng trong thực hiện bình đẳng giới phù hợp với đặc điểm địa bàn, thành phần dân tộc, văn hóa của mỗi địa phương.

Giai đoạn 2026-2030, các mô hình tiếp tục được duy trì, nâng chất lượng hoạt động và nhân rộng trên phạm vi toàn vùng DTTS & MN của tỉnh. Cùng với đó, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động truyền thông, xây dựng mạng lưới tổ truyền thông tại địa phương; tổ chức các chiến dịch, chuỗi hoạt động truyền thông lưu động, cuộc thi thúc đẩy sáng kiến truyền thông, diễn đàn, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, liên hoan, triển lãm. Trong đó lấy truyền thông trực tiếp tại cộng đồng là trọng tâm và đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số; xây dựng chương trình truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới ở vùng đồng bào DTTS&MN trên các kênh tuyên truyền chính thống và biên tập phát lại qua hệ thống phát thanh của xã đến các thôn bằng tiếng phổ thông và tiếng DTTS.

Bùi Minh