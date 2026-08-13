Thời tiết ngày 13/8: Cả nước nắng nóng, Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt hơn 38 độ C

Dự báo, ngày 13/8, cả nước nắng nóng, mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm. Bắc Bộ và Trung Bộ nhiều nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất hơn 38 độ C, chiều tối và đêm có mưa rào, dông. Nam Bộ nhiệt độ từ 33-35 độ C. Cao nguyên Trung Bộ thời tiết dễ chịu hơn, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Ảnh: Minh Duy

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 13/8, Bắc Bộ và Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, có nơi hơn 38 độ C; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Nam Bộ có mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 33-35 độ C; cao nguyên Trung Bộ thời tiết dễ chịu hơn, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi hơn 32 độ C.

Ngoài ra, trên biển, hiện nay, đặc khu Phú Quý có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7. Vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông, khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo, ngày và đêm nay (13/8), vùng biển phía đông khu vực Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao hơn 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn, chú ý trú tránh bảo đảm an toàn trong điều kiện thời tiết xấu.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 13/8 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi hơn 37 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng Lai Châu và Điện Biên ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi hơn 37 độ C; riêng Lai Châu và Điện Biên 32-35 độ C, có nơi hơn 35 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi hơn 37 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi hơn 37 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ C, có nơi hơn 38 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi hơn 32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng; chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ C.

Theo nhandan.vn