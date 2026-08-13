Xử phạt 14 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm và vật tư nông nghiệp

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Từ đầu năm đến nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường kiểm tra, hậu kiểm gắn với tuyên truyền, hướng dẫn nhằm kiểm soát chất lượng vật tư nông nghiệp, nông, lâm, thủy sản và bảo đảm an toàn thực phẩm ngay từ khâu sản xuất.
Đoàn kiểm liên ngành an toàn thực phẩm do Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì kiểm tra cơ sở tại phường Phúc Yên.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, Sở đã tổ chức 3 cuộc kiểm tra về an toàn thực phẩm tại 39 cơ sở, qua đó phát hiện, xử phạt 3 cơ sở vi phạm với tổng số tiền 26 triệu đồng. Đồng thời, tổ chức 10 cuộc kiểm tra việc chấp hành các quy định về chất lượng vật tư nông nghiệp tại 86 cơ sở; phát hiện, xử phạt 11 cơ sở với tổng số tiền 70,37 triệu đồng.
Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, Sở Nông nghiệp và Môi trường chú trọng tuyên truyền, phổ biến các quy định về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp an toàn, kiểm soát chất lượng nông, lâm, thủy sản và truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Ngành đã xây dựng 15 phóng sự, đăng tải 45 tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức 35 hội nghị tuyên truyền, tập huấn với khoảng 3.400 lượt người tham dự.
Thông qua kiểm tra, hậu kiểm kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn, Sở Nông nghiệp và Môi trường góp phần nâng cao ý thức chấp hành quy định của các cơ sở sản xuất, kinh doanh; kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm; tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm từ khâu sản xuất đến tiêu thụ nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn.
Anh Thơ
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