Tăng cường phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã có văn bản đề nghị UBND các xã, phường tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; chủ động rà soát, phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ gây tổn hại đến trẻ em trên địa bàn.

Trước đó, ngày 10/8, Sở Y tế đã tiếp nhận thông tin từ Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111. Tiếp đó, ngày 11/8, Sở nhận được Công văn số 15565/UBND-KGVX17 của UBND tỉnh về việc xác minh, làm rõ thông tin mạng xã hội phản ánh về trường hợp trẻ em (chú tiểu) bị sư thầy bạo hành bằng roi da tại Chùa Bầu, phường Vĩnh Phúc.

Để bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, tăng cường công tác phòng, chống xâm hại, giảm tối đa các tổn hại cho trẻ em, Sở Y tế yêu cầu UBND phường Vĩnh Phúc khẩn trương xác minh, đánh giá toàn diện mức độ nguy cơ, tổn hại đối với các trẻ em liên quan; thực hiện ngay các biện pháp can thiệp khẩn cấp theo quy định của Luật Trẻ em và Nghị định số 56/2017/NĐ-CP.

Giáo viên Trường Mầm non Hiền Quan, xã Hiền Quan quan tâm chăm sóc trẻ em, hướng dẫn học sinh chơi trò chơi.

Đối với UBND các xã, phường, Sở Y tế yêu cầu rà soát toàn bộ cơ sở trợ giúp xã hội công lập, ngoài công lập, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và các địa điểm có hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em. Các cơ sở phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, bảo đảm điều kiện hoạt động, cơ sở vật chất và quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em. Kiên quyết xử lý, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở tự phát, không đăng ký, không được cấp phép hoặc không bảo đảm điều kiện.

Các địa phương cần bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã; thực hiện nghiêm quy trình tiếp nhận, phối hợp xử lý thông tin, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em. Những tổ chức, cá nhân có hành vi bạo lực hoặc che giấu, chậm trễ thông báo, tố giác vụ việc phải được xử lý nghiêm.

Sở Y tế cũng yêu cầu đẩy mạnh truyền thông, trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho trẻ em, cha mẹ và người trực tiếp chăm sóc trẻ. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong phát hiện sớm, lên tiếng và thông báo các hành vi xâm hại, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em.

Hồng Nhung