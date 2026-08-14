Đồng bộ các giải pháp tạo việc làm bền vững cho người lao động

Tỉnh Phú Thọ đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo việc làm bền vững, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống người dân. Từ những công việc phù hợp ngay tại quê nhà đến cơ hội làm việc ở nước ngoài, đằng sau những con số về giải quyết việc làm là sự thay đổi trong sinh kế của hàng chục nghìn người lao động trên địa bàn tỉnh.

Tìm được việc ổn định ngay tại quê nhà

Chị Bùi Thị Hồng đã tìm được công việc phù hợp tại Công ty TNHH Thiên Diệu, đóng trên địa bàn xã Đại Đồng, cách nhà khoảng 2 km. Công việc của chị là bôi, quét keo trong quy trình sản xuất giày. Với mức thu nhập khoảng 8 triệu đồng/tháng, công việc mang lại cho chị nguồn thu nhập ổn định, cao hơn so với làm nông nghiệp.

Theo đồng chí Bùi Văn Lâm - Chủ tịch UBND xã Đại Đồng, từ khi địa phương đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhiều lao động trên địa bàn xã đã có thêm cơ hội tìm việc làm phù hợp ngay tại quê hương. Những công việc trong nhà máy, doanh nghiệp không chỉ giúp người lao động có thu nhập ổn định mà còn tạo điều kiện để họ chuyển từ lao động nông nghiệp sang làm việc trong môi trường công nghiệp.

Công ty TNHH Thiên Diệu thu hút trên 1.000 lao động, trong đó, hơn 90% là lao động địa phương.

Câu chuyện ở Công ty TNHH Thiên Diệu cho thấy hiệu quả của việc thu hút đầu tư gắn với giải quyết việc làm tại chỗ. Chuyên sản xuất giày da xuất khẩu, nhà máy của công ty đặt tại xã Đại Đồng hiện có trên 1.000 lao động, trong đó, hơn 90% là người địa phương. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì và mở rộng sản xuất. Công ty luôn bảo đảm trả lương đúng hạn, qua đó, giữ chân người lao động và thu hút cả những người từng đi làm xa trở về quê. Đáng chú ý, cơ hội việc làm không chỉ dành cho lao động trẻ. Những phụ nữ ngoài 40 tuổi như bà Bùi Thị Tịu ở thôn Yên Nghiệp, bà Bùi Thị Nhiên ở thôn Búm... cũng tìm được việc làm phù hợp tại doanh nghiệp.

Nhiều lao động ở độ tuổi ngoài 40 tìm được việc làm phù hợp tại Công ty TNHH Thiên Diệu.

Trên thực tế có nhiều câu chuyện cho thấy, khi doanh nghiệp phát triển, việc làm được tạo ra không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt mà còn góp phần thay đổi sinh kế lâu dài của người dân. Với người lao động, có một công việc ổn định gần nhà đồng nghĩa với việc giảm chi phí đi lại, có điều kiện chăm lo gia đình và yên tâm gắn bó với quê hương. Đây cũng là hướng đi được tỉnh chú trọng trong công tác giải quyết việc làm: Tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh; đồng thời chủ động kết nối doanh nghiệp với nguồn nhân lực tại địa phương.

Từ kết nối cung - cầu đến mở rộng cơ hội việc làm

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo giải quyết việc làm tỉnh, năm 2026, Phú Thọ đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho 51.400 lao động. Trong đó, 47.000 lao động được giải quyết việc làm trong nước và 4.400 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Thực hiện kế hoạch, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 36.759 lao động, đạt 71,5% kế hoạch năm, tăng 0,46% so với cùng kỳ năm 2025. Đặc biệt, số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đạt 2.966 người, bằng 67,4% kế hoạch năm, tăng 30,1% so với cùng kỳ năm trước.

Để đạt kết quả trên, các cấp, ngành, địa phương đã triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó, chú trọng rà soát, cập nhật thông tin thị trường lao động; đa dạng hóa các hình thức kết nối giữa doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và người lao động; tích cực thực hiện các chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm, đào tạo nghề, tín dụng tạo việc làm và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Một trong những giải pháp mang lại hiệu quả thiết thực là đẩy mạnh kết nối cung - cầu lao động trên nền tảng số. Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho 34.185 lượt lao động; thông qua Cổng việc làm Phú Thọ, fanpage và các hoạt động kết nối cung - cầu đã hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng được 6.811 lao động. Cổng việc làm Phú Thọ đạt gần 9,7 triệu lượt truy cập với gần 2.000 tài khoản doanh nghiệp, đơn vị và người lao động tham gia. Cùng với đó, chú trọng tổ chức các phiên giao dịch việc làm để kết nối doanh nghiệp và người lao động.

Đáng chú ý, công tác giải quyết việc làm được gắn với đào tạo nghề và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Các đơn vị trong toàn tỉnh đã tổ chức 81 hội nghị tư vấn việc làm, học nghề tại các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; đồng thời tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp để đào tạo, cung ứng nhân lực theo nhu cầu.

Tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, học viên được đào tạo chuyên sâu để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

Hướng tới mục tiêu tạo việc làm bền vững cho người lao động, nguồn lực tín dụng cũng được sử dụng như một “đòn bẩy” hữu hiệu. Trong 6 tháng đầu năm, có 11.736 lao động được vay vốn giải quyết việc làm trong nước, mở rộng, phát triển mô hình sản xuất, kinh doanh và đi làm việc ở nước ngoài, với tổng số tiền trên 1.100 tỷ đồng. Riêng nguồn vốn giải quyết việc làm trong nước đã hỗ trợ 11.675 lao động với tổng số tiền gần 1.097 tỷ đồng. Những con số này cho thấy công tác tạo việc làm của tỉnh đang chuyển từ cách tiếp cận “giới thiệu việc làm” sang phát triển một thị trường lao động có sự kết nối tương đối toàn diện giữa doanh nghiệp, người lao động, cơ sở đào tạo và chính sách tín dụng. Từ đó, tạo thành nền tảng bền vững để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Mạnh Hùng