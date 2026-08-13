Triển khai chiến dịch “Đào tạo lại” kỹ năng lái xe an toàn cho người trung niên

Sáng 13/8, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an xã Yên Lạc tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn trong chiến dịch “Đào tạo lại” dành cho người trung niên điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đã được cấp giấy phép lái xe trên 3 năm trên địa bàn xã.

Cán bộ phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Tại hội nghị, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh thông tin về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 348 vụ tai nạn giao thông, làm 220 người chết và 196 người bị thương.

Bên với đó, cán bộ Cảnh sát giao thông cung cấp hình ảnh, video clip trực quan về những tình huống giao thông nguy hiểm xảy ra trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây. Qua các tình huống thực tế, lực lượng chức năng phân tích nguyên nhân, chỉ ra những lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý phù hợp, giúp người dân nâng cao khả năng nhận diện nguy cơ, chủ động phòng tránh tai nạn và hình thành kỹ năng lái xe an toàn.

Người dân cũng được tham gia trả lời các câu hỏi tình huống giao thông, qua đó củng cố kiến thức và kỹ năng xử lý khi tham gia giao thông.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; quy định về trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe; hướng dẫn thực hành kỹ năng lái xe an toàn và xử lý các tình huống nguy hiểm.

Các lực lượng tham gia hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông.

Tại hội nghị, đại diện các thôn dân cư, ban, ngành, đoàn thể, nhà trường và cơ sở Phật giáo trên địa bàn xã Yên Lạc ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Hoạt động góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng về xây dựng văn hóa giao thông an toàn.

Các ban ngành đoàn thể, khu dân cư, nhà trường ký cam kết chấp hành quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Chiến dịch “Đào tạo lại” được Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh hướng tới nhóm người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đã được cấp giấy phép lái xe trên 3 năm, trong đó chú trọng người dân trong độ tuổi từ 30 đến 50 tuổi. Qua đó, góp phần cập nhật kiến thức pháp luật, củng cố kỹ năng xử lý tình huống và nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định khi tham gia giao thông.

Lãnh đạo UBND xã Yên Lạc phát biểu tại hội nghị.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn và ký cam kết, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an địa phương tiếp tục đưa kiến thức pháp luật, kỹ năng lái xe an toàn đến gần hơn với người dân, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông và xây dựng môi trường giao thông an toàn trên địa bàn.

Kim Liên - Thu Hoài