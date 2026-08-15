Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể mưa rất to từ đêm 17/8

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ khoảng đêm 17/8 đến ngày 21/8, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh dự báo có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to từ đêm 17/8 đến ngày 21/8.

Lượng mưa phổ biến 150mm/đợt-300mm/đợt, cục bộ có nơi trên 450mm/đợt. Riêng Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng và Lạng Sơn, lượng mưa phổ biến 100mm/đợt -200mm/đợt, cục bộ có nơi trên 300mm/đợt. Cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Trong ngày 15/8, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như U Minh (Cà Mau) 89,6mm, Vĩnh Viễn (Cần Thơ) 82,8mm trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 19 giờ.

Dự báo từ chiều tối 15/8 đến ngày 16/8, Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa rào, dông rải rác, lượng mưa 10mm-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác, lượng mưa 15mm-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Trong mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Đáng lưu ý, mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở cấp 1. Người dân tại các khu vực có nguy cơ cần chủ động theo dõi diễn biến mưa, lũ và các bản tin cảnh báo để có biện pháp phòng tránh phù hợp.

Theo nhandan.vn