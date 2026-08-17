“Ngọn đèn” ở thôn Nhồi

Thôn Nhồi, xã Trung Sơn có một nữ đảng viên luôn nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc chung. Nhiều năm nay, chị luôn nhiệt tình hướng dẫn cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước bằng những việc làm cụ thể, có sức thuyết phục...

Đó là chị Đinh Thị Linh, Bí thư Chi bộ thôn Nhồi. Đảng viên và Nhân dân nhận xét chị là người giản dị, hòa đồng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Các đảng viên trong chi bộ luôn coi chị là tấm gương sáng bởi chị luôn thực hiện nghiêm túc tinh thần phê bình và tự phê bình, giữ vững đoàn kết nội bộ và mối liên hệ mật thiết với Nhân dân; luôn quan tâm giúp đỡ mọi người... để cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiều năm qua, chị Đinh Thị Linh và cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong thôn luôn thực hiện tốt các phong trào thi đua.

Với vai trò Bí thư Chi bộ, những năm qua chị đã lãnh đạo khu dân cư thực hiện tốt các chủ trương, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết của Đảng bộ, chi bộ; phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, trào thi đua yêu nước. Chị Linh chia sẻ: “Tôi đã vận động Nhân dân hiến 400m2 đất xây dựng nhà văn hóa, ủng hộ 151 ngày công để tu sửa san nền và đổ bê tông nhà văn hóa, 63 ngày công tu sửa đường vào bản người Mông và các thôn khó khăn”...

Chị Linh vận động 12 hộ dân tự nguyện giải phóng mặt bằng để việc thi công công trình Hồ chứa nước Ngòi Giành đảm bảo đúng tiến độ. Khi thấy gia đình ông Lý A Chinh gặp khó khăn về nhà ở, chị đã đứng ra vận động người dân địa phương cùng chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình ông Lý A Chinh. Để nâng cao đời sống, phát triển kinh tế, Bí thư Chi bộ Đinh Thị Linh đã vận động Nhân dân trồng hơn 80ha cây quế, góp phần xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đưa kinh tế trong thôn ngày càng khởi sắc...

Từ vai trò người đứng đầu của Bí thư Chi bộ Đinh Thị Linh, hằng năm, thôn Nhồi có 90% số hộ trở lên đạt gia đình văn hóa; khu dân cư 5 năm liền được tặng giấy khen khu dân cư văn hóa. Từ năm 2017 đến 2024, chị liên tục đạt danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng bộ cấp trên khen thưởng và là tấm gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ xã Trung Sơn.

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