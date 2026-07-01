Trường THPT Hiền Đa có thủ khoa khối A00 của tỉnh Phú Thọ

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 tiếp tục ghi nhận những kết quả nổi bật của ngành giáo dục tỉnh Phú Thọ. Trong đó, Trường THPT Hiền Đa, xã Hùng Việt có em Trần Minh Phú, học sinh lớp 12A1, xuất sắc trở thành thủ khoa khối A00 của tỉnh với tổng điểm 29,75.

Em Trần Minh Phú.

Theo kết quả kỳ thi, Trần Minh Phú đạt điểm tuyệt đối ở hai môn Toán và Vật lý (10 điểm), đồng thời đạt 9,75 điểm môn Hóa học. Đây là thành tích cao, thể hiện năng lực học tập toàn diện và sự nỗ lực bền bỉ của em trong suốt những năm học phổ thông. Ba năm học tại Trường THPT Hiền Đa, em Trần Minh Phú liên tục đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Em cũng ghi dấu ấn tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa học với giải Ba năm lớp 10, giải Nhì năm lớp 11 và giải Nhất năm lớp 12.

Em Hoàng Minh Phúc.

Không chỉ có thủ khoa khối A00 của tỉnh, Trường THPT Hiền Đa còn có em Hoàng Minh Phúc đạt 29,25 điểm khối A00, nằm trong 12 thí sinh có tổng điểm cao nhất tỉnh Phú Thọ. Được biết, em Hoàng Minh Phúc đạt giải khuyến khích môn Vật lý năm lớp 11 và giải Nhì môn Vật lý năm lớp 12 cấp tỉnh.

Theo Ban Giám hiệu Trường THPT Hiền Đa, kết quả của các em học sinh là thành quả của quá trình học tập nghiêm túc, ý chí vươn lên và sự đồng hành của gia đình, thầy cô. Đây cũng là minh chứng cho chất lượng giáo dục của nhà trường, góp phần khẳng định vị thế của giáo dục Phú Thọ trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026.

Hiền Mai