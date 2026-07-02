Sân tập cộng đồng - nơi tuổi già thêm vui, thêm khỏe

Những năm gần đây, các sân tập cộng đồng trên địa bàn xã Liên Hòa đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của đông đảo người cao tuổi. Không chỉ tạo điều kiện để rèn luyện sức khỏe, duy trì lối sống năng động, các sân tập còn là nơi giao lưu, gắn kết tình làng, nghĩa xóm, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở.

Người cao tuổi xã Liên Hòa tích cực rèn luyện sức khỏe tại điểm tập thể thao ngoài trời, góp phần duy trì lối sống năng động, khỏe mạnh.

Cùng với việc quan tâm đầu tư thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở, xã Liên Hòa đã khai thác hiệu quả hệ thống sân tập cộng đồng phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe của Nhân dân. Toàn xã hiện có 35 sân tập và điểm luyện tập thể thao ngoài trời, trong đó có 21 sân tại nhà văn hóa các khu dân cư, 11 sân tại trường học và trụ sở UBND xã, 3 sân tại các đền, đình. Hệ thống sân tập được bố trí hợp lý, tạo điều kiện để phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển sâu rộng.

Mỗi sáng sớm, các nhóm dưỡng sinh tập trung đều đặn tại sân đình; chiều đến, những sân bóng chuyền hơi tại nhà văn hóa lại đông kín người. Xen giữa là các nhóm đi bộ, tập với dụng cụ thể thao ngoài trời, các câu lạc bộ (CLB) dân vũ, hát chèo, hát dân ca hay CLB phụ nữ cao tuổi “sống vui, khỏe, có ích”. Không khí luyện tập luôn sôi nổi, tiếng cười nói rộn ràng khiến các khu dân cư thêm sức sống.

CLB Người cao tuổi khu dân cư Ngọc Liễn là một trong những mô hình hoạt động hiệu quả. Sau 21 năm duy trì, CLB hiện có hơn 75 hội viên, thường xuyên tổ chức tập dưỡng sinh, bóng chuyền hơi và sinh hoạt định kỳ. Theo bà Nguyễn Thị Mẫn - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Người cao tuổi khu dân cư Ngọc Liễn, việc duy trì luyện tập đều đặn không chỉ giúp nhiều hội viên cải thiện sức khoẻ mà còn tạo môi trường để người cao tuổi gặp gỡ, động viên nhau sống vui, sống khỏe.

Đều đặn có mặt trên sân bóng chuyền hơi mỗi buổi chiều, ông Nguyễn Viết Xã, hội viên Hội Người cao tuổi xã cho biết: Từ khi tham gia luyện tập thường xuyên cùng các hội viên trong CLB, sức khoẻ của tôi được cải thiện rõ rệt, tinh thần cũng thoải mái hơn. Điều khiến tôi thích nhất không chỉ là được vận động mà còn được gặp gỡ bạn bè, trò chuyện sau mỗi buổi tập.

Không chỉ mang lại sức khỏe, các sân tập cộng đồng còn góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người cao tuổi. Hiện nay, toàn xã duy trì 21 câu lạc bộ bóng chuyền hơi, 11 nhóm dưỡng sinh và 24 nhóm đi bộ. Vào các dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm hoặc cuối tuần, các câu lạc bộ thường xuyên tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi nam, nữ, dân vũ, văn nghệ giữa các khu dân cư, tạo nên không khí đoàn kết, vui tươi.

Các hội viên người cao tuổi luyện tập dưỡng sinh tại sân đình Ngọc Liễn, góp phần nâng cao sức khỏe, tăng cường giao lưu và gắn kết cộng đồng.

Ông Lưu Kim Tiến - Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Liên Hòa cho biết: Phong trào thể dục thể thao đã trở thành cầu nối gắn kết hội viên. Sau khi nghỉ hưu, nhiều người cao tuổi có thêm môi trường sinh hoạt lành mạnh, vừa nâng cao sức khoẻ, tăng cường giao lưu và tham gia các hoạt động cộng đồng.

Sau mỗi buổi tập, hình ảnh những cụ ông, cụ bà quây quần bên nhau trò chuyện, chia sẻ chuyện gia đình, kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe hay cùng bàn bạc công việc của khu dân cư đã trở nên quen thuộc. Chính những cuộc gặp gỡ bình dị ấy góp phần xây dựng nếp sống văn minh, tạo nên sự gần gũi, yêu thương giữa các thế hệ. Phong trào cũng lan tỏa đến nhiều gia đình khi con cháu thường xuyên đồng hành, cổ vũ ông bà tham gia luyện tập. Không ít người trẻ còn tranh thủ tập thể dục cùng người thân, tạo nên những khoảng thời gian ý nghĩa giữa các thế hệ.

Để phong trào phát triển bền vững, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể địa phương đã quan tâm đầu tư, quản lý, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa - thể thao. Bên cạnh nguồn lực của Nhà nước, nhiều khu dân cư còn huy động sự chung tay của người dân để bổ sung trang thiết bị, thường xuyên vệ sinh, bảo dưỡng sân tập, giữ gìn cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Đồng chí Hà Công Định - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Liên Hòa cho biết: Việc duy trì hoạt động tại các sân tập cộng đồng không chỉ nâng cao sức khỏe nhân dân mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa ở cơ sở. Thời gian tới, MTTQ xã sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia rèn luyện thể thao, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cộng đồng.

Những sân tập cộng đồng hôm nay không chỉ là nơi rèn luyện thể chất mà còn là không gian kết nối, sẻ chia và lan toả lối sống tích cực. Từ những bước chân đi bộ, những bài dưỡng sinh nhịp nhàng hay những trận bóng chuyền hơi sôi nổi, người cao tuổi có thêm niềm vui, thêm sức khỏe và tiếp tục đóng góp vào việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Dương Chung