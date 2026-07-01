Mở rộng quyền lợi, tăng diện bao phủ bảo hiểm y tế vì sức khỏe Nhân dân

Từ ngày 1/7/2026, một số quy định mới liên quan đến chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) chính thức có hiệu lực, mang đến thêm quyền lợi cho người tham gia và tạo điều kiện thuận lợi hơn trong quá trình khám, chữa bệnh. Những thay đổi này được quy định tại Luật BHYT sửa đổi 2024 và các nghị định liên quan. Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ mức đóng BHYT từ ngân sách địa phương đã góp phần thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân.

Để bạn đọc hiểu rõ về những điểm mới của chính sách và kết quả triển khai trên địa bàn tỉnh, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ đã có buổi phỏng vấn đồng chí Nguyễn Duy Phương - Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Phú Thọ xung quanh nội dung này.

Đồng chí Nguyễn Duy Phương - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ.

Phóng viên: Thưa đồng chí, Ngày BHYT Việt Nam 1/7 năm nay diễn ra trong bối cảnh nhiều chính sách mới về BHYT chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Đồng chí đánh giá như thế nào về ý nghĩa của những thay đổi này?

Giám đốc BHXH tỉnh Phú Thọ: Có thể nói, từ ngày 1/7/2025, chính sách BHYT bước sang một giai đoạn phát triển mới với việc triển khai Luật BHYT sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nhiều quy định mới được ban hành theo hướng mở rộng quyền lợi của người tham gia, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng Quỹ BHYT.

Đặc biệt, từ ngày 1/7/2026, một số quy định mới liên quan đến chính sách BHYT chính thức có hiệu lực, sẽ bổ sung thêm quyền lợi cho người tham gia và tạo điều kiện thuận lợi hơn trong quá trình khám chữa bệnh.

Đây là những chính sách có ý nghĩa quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe toàn dân theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.

Đối với tỉnh Phú Thọ, việc triển khai đồng bộ các chính sách mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ y tế, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu đến hết năm 2026 có 95,4% dân số tham gia BHYT, tiến tới bao phủ BHYT toàn dân.

Cán bộ BHXH tỉnh tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tại điểm truyền thông cộng đồng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Phóng viên: Từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 2,53 triệu đồng/tháng, kéo theo mức đóng BHYT của một số nhóm đối tượng cũng thay đổi. Điều này sẽ tác động như thế nào đến người dân, thưa đồng chí?

Giám đốc BHXH tỉnh Phú Thọ: Theo quy định của Luật BHYT, mức đóng của một số nhóm đối tượng như hộ gia đình, học sinh, sinh viên được xác định trên cơ sở mức lương cơ sở. Vì vậy, khi mức lương cơ sở được điều chỉnh thì mức đóng BHYT cũng thay đổi tương ứng.

Người dân cần nhìn nhận đầy đủ giá trị mà tấm thẻ BHYT mang lại. Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo đã được Quỹ BHYT chi trả hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh, góp phần giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh và gia đình. Như vậy, BHYT chính là “điểm tựa” vững chắc của mỗi người dân trước những rủi ro về sức khỏe.

Để việc điều chỉnh mức đóng không tạo áp lực đối với người dân, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các cấp, ngành đẩy mạnh tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa và quyền lợi khi tham gia BHYT; đồng thời triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh đối với các nhóm đối tượng được ngân sách hỗ trợ mức đóng, tạo điều kiện để người dân duy trì tham gia BHYT liên tục.

Phóng viên: Cuối năm 2025, HĐND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Nghị quyết số 64/2025/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đóng BHYT từ ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030. Trước đó, từ ngày 1/7/2025, Luật BHYT sửa đổi có hiệu lực thi hành với nhiều điểm mới, đồng chí cho biết ngành BHXH đã triển khai những giải pháp gì để các chính sách này nhanh chóng đi vào cuộc sống, bảo đảm người dân được tiếp cận đầy đủ quyền lợi và việc tổ chức thực hiện được thông suốt?

Giám đốc BHXH tỉnh Phú Thọ: Nghị quyết số 64/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh là một chính sách an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đối với công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân và mục tiêu thực hiện BHYT toàn dân.

Theo Nghị quyết, ngân sách địa phương hỗ trợ mức đóng BHYT cho nhiều nhóm đối tượng như hộ cận nghèo, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, một số nhóm đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng khác theo quy định. Chính sách này sẽ góp phần giảm gánh nặng tài chính, tạo điều kiện để người dân tiếp tục tham gia BHYT, hạn chế tình trạng gián đoạn thẻ BHYT.

Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, BHXH tỉnh đã chủ động phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính và UBND các địa phương rà soát đối tượng, hướng dẫn nghiệp vụ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai chính sách đồng bộ, đúng đối tượng, đúng quy định.

Song song với đó, để triển khai hiệu quả các quy định mới của Luật BHYT, BHXH tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế rà soát quy trình nghiệp vụ, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm kết nối đồng bộ dữ liệu khám chữa bệnh BHYT với Hệ thống thông tin giám định BHYT và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đến nay, toàn tỉnh đã đồng bộ dữ liệu của 3,36 triệu người tham gia BHXH, BHYT, đạt 99,6%; 623/629 cơ sở khám chữa bệnh triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chip, đạt 99%, với trên 10,9 triệu lượt tra cứu thành công. Đây là nền tảng quan trọng để việc tiếp nhận, giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh được thực hiện nhanh chóng, chính xác, minh bạch, bảo đảm người dân được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định mới.

Trong thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế, các sở, ngành và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách mới. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giám định điện tử và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu của ngành nhằm vừa nâng cao chất lượng phục vụ người dân, vừa sử dụng hiệu quả Quỹ BHYT, phòng ngừa tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ.

Bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo giảm bớt gánh nặng chi phí nhờ có thẻ BHYT (Trong ảnh: Người bệnh có thẻ BHYT đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên).

Phóng viên: Thưa đồng chí, cùng với việc triển khai các chính sách mới, công tác phát triển người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2026 đã đạt được những kết quả như thế nào? Đâu là những giải pháp trọng tâm để Phú Thọ hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm nay?

Giám đốc BHXH tỉnh Phú Thọ: Công tác phát triển người tham gia BHYT trong 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Số người tham gia BHYT là hơn 3,55 triệu người (bao gồm cả lực lượng Công an, Quân đội), đạt trên 95% dân số, tăng gần 209.560 người so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 99,6% kế hoạch năm.

Song song với công tác phát triển đối tượng, BHXH tỉnh luôn phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho người tham gia. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có hơn 2,4 triệu lượt khám, chữa bệnh BHYT, với tổng chi phí khoảng 2,9 nghìn tỷ đồng, góp phần giảm gánh nặng chi phí y tế cho người dân và bảo đảm an sinh xã hội.

Đạt được kết quả đó là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp đồng bộ của các sở, ngành, đoàn thể và chính quyền các cấp. Ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị; tham mưu HĐND tỉnh đưa chỉ tiêu bao phủ BHYT vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về phát triển người tham gia BHXH, BHYT, giao chỉ tiêu cụ thể đến từng địa phương và triển khai kế hoạch truyền thông giai đoạn 2026-2030.

Cùng với đó, BHXH tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền cơ sở đẩy mạnh truyền thông chính sách BHYT bằng nhiều hình thức; tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân; giao chỉ tiêu phát triển đến từng xã, phường; thường xuyên rà soát dữ liệu, phân tích nhóm đối tượng còn tiềm năng để có giải pháp vận động phù hợp. Đồng thời, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân tham gia và thụ hưởng chính sách.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng những chính sách hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh, tỉnh Phú Thọ sẽ hoàn thành mục tiêu 95,4% dân số tham gia BHYT trong năm 2026, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, vì sức khỏe, hạnh phúc của mỗi người dân và sự phát triển bền vững của tỉnh.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thúy Hường (Thực hiện)