“Thanh niên xã Thịnh Minh với việc làm, khởi nghiệp và chuyển đổi số”

Đó là chủ đề của Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo xã với thanh niên và Sàn giao dịch việc làm năm 2026 được tổ chức tại xã Thịnh Minh ngày 30/6.

Chương trình có sự tham gia của đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ, các doanh nghiệp tuyển dụng, cơ sở đào tạo nghề cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên và người lao động trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Thịnh Minh đối thoại với thanh niên.

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo xã Thịnh Minh trực tiếp lắng nghe, giải đáp những ý kiến, kiến nghị của thanh niên liên quan đến các chính sách hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, khởi nghiệp, chuyển đổi số, vay vốn phát triển sản xuất và phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thanh niên tư vấn tuyển dụng tại Sàn giao dịch việc làm.

Ngay sau chương trình đối thoại, Sàn giao dịch việc làm được tổ chức với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng, mang đến hàng trăm cơ hội việc làm trong và ngoài tỉnh. Tại đây, người lao động được tư vấn về định hướng nghề nghiệp, học nghề, xuất khẩu lao động; đồng thời trả lời phỏng vấn của đại diện các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng.

Sau sàn giao dịch việc làm lần này, xã Thịnh Minh tiếp tục phối hợp với các địa phương lân cận cùng kết nối với các doanh nghiệp và người lao động, góp phần mở rộng cơ hội việc làm, tạo điều kiện để thanh niên phát huy vai trò xung kích trong phát triển kinh tế, xây dựng quê hương.

Thu Huyền