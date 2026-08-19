Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị lần thứ Hai, Ban Chấp hành khóa I

Ngày 19/8, Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị lần thứ Hai, Ban Chấp hành khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 tập trung thảo luận, thống nhất thông qua các dự thảo văn bản về quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và một số văn bản liên quan đến công tác cán bộ, hội viên, thu hội phí, thi đua khen thưởng... Đây là những cơ sở quan trọng để Hội Khuyến học tỉnh triển khai nhiều hoạt động trong nhiệm kỳ mới.

Hội nghị cũng thống nhất triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng cuối năm 2026. Theo đó, Hội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị; xây dựng mô hình “Công dân học tập” giai đoạn 2026-2030; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác khuyến học cho cán bộ Hội các cấp; hướng dẫn đăng ký, đánh giá, công nhận các mô hình học tập; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân tham gia phong trào “Bình dân học vụ số”; tập trung xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy phong trào học tập suốt đời...

Dự kiến, Hội Khuyến học tỉnh sẽ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình “Chắp cánh ước mơ - Vinh danh khuyến học, khuyến tài Đất Tổ” năm 2026; tổ chức hội thảo về vai trò học tập suốt đời với việc nâng cao chỉ số hạnh phúc của Nhân dân.

Duy Thành