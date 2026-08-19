Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị lần thứ Hai, Ban Chấp hành khóa I

Ngày 19/8, Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị lần thứ Hai, Ban Chấp hành khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ Hai, Ban Chấp hành khóa IQuang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 tập trung thảo luận, thống nhất thông qua các dự thảo văn bản về quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và một số văn bản liên quan đến công tác cán bộ, hội viên, thu hội phí, thi đua khen thưởng... Đây là những cơ sở quan trọng để Hội Khuyến học tỉnh triển khai nhiều hoạt động trong nhiệm kỳ mới.

Hội nghị cũng thống nhất triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng cuối năm 2026. Theo đó, Hội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị; xây dựng mô hình “Công dân học tập” giai đoạn 2026-2030; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác khuyến học cho cán bộ Hội các cấp; hướng dẫn đăng ký, đánh giá, công nhận các mô hình học tập; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân tham gia phong trào “Bình dân học vụ số”; tập trung xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy phong trào học tập suốt đời...

Dự kiến, Hội Khuyến học tỉnh sẽ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình “Chắp cánh ước mơ - Vinh danh khuyến học, khuyến tài Đất Tổ” năm 2026; tổ chức hội thảo về vai trò học tập suốt đời với việc nâng cao chỉ số hạnh phúc của Nhân dân.

Duy Thành


Duy Thành

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Ban Chấp hành Hội khuyến học tổ chức hội nghị Nhiệm kỳ Thống Nhất phong trào học tập suốt đời Khuyến học khuyến tài Triển khai nhiệm vụ Bồi dưỡng nghiệp vụ
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Niềm vui trong ngôi nhà nghĩa tình đồng đội

Niềm vui trong ngôi nhà nghĩa tình đồng đội
2026-08-18 10:01:00

baophutho.vn Những ngày cuối tháng 7, Cựu chiến binh (CCB) Trần Văn Đạt và CCB Đinh Thị Thắng, xã Xuân Viên được đón một niềm vui thật đặc biệt, được tự tay...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long