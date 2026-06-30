Khởi công Khu nhà ở xã hội gần 1.300 căn tại phường Hòa Bình

Ngày 30/6, tại phường Hòa Bình, Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh tổ chức lễ khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Trung Minh A.

Dự lễ khởi công có đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, chủ đầu tư và đơn vị thi công.

Các đại biểu dự lễ khởi công.

Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 62.071m2, quy mô xây dựng 20 tòa nhà chung cư thấp tầng, cung cấp khoảng 1.289 căn hộ. Cùng với đó là đồng bộ các hạng mục phụ trợ như nhà để xe, nhà sinh hoạt cộng đồng, khu dịch vụ thương mại, hệ thống hạ tầng kỹ thuật...

Đây là dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất theo đúng quy định, hướng đến xây dựng khu nhà ở hiện đại, đồng bộ, được Nhà nước hỗ trợ về giá theo chính sách phát triển nhà ở xã hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu tại lễ khởi công.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ bổ sung 1.289 căn hộ nhà ở xã hội và nhà cho thuê, góp phần đáp ứng một phần nhu cầu về chỗ ở với giá hợp lý cho người dân, cán bộ, công nhân trên địa bàn. Đồng thời, dự án tạo lập quỹ nhà ở xã hội phục vụ người thu nhập thấp và các nhóm dân cư gặp khó khăn về nhà ở, cải thiện điều kiện sống, bảo đảm an sinh xã hội, hình thành môi trường sống an toàn, văn minh.

Cùng với đó, công trình sẽ góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị, kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hình thành khu dân cư có vị trí thuận lợi, cảnh quan đồng bộ, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại diện chủ đầu tư phát biểu tại lễ khởi công.

Đây là dự án nhà ở xã hội thứ 19 được khởi công trên địa bàn tỉnh theo Chương trình phát triển nhà ở xã hội của Chính phủ; đồng thời là dự án thứ 11 kể từ khi tỉnh Phú Thọ mới được thành lập sau sáp nhập.

Đặc biệt, đây cũng là dự án đầu tiên trên địa bàn được triển khai theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về phát triển nhà ở xã hội cho thuê, góp phần đa dạng hóa các loại hình nhà ở, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm đối tượng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn tặng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm của chủ đầu tư cùng các sở, ban, ngành, chính quyền phường Hòa Bình và các cơ quan liên quan đã phối hợp chặt chẽ, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, tạo điều kiện để dự án đủ điều kiện khởi công theo đúng quy định.

Đồng chí đề nghị chủ đầu tư tập trung tối đa nguồn lực để triển khai thi công bảo đảm tiến độ và chất lượng; tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường và các quy định có liên quan. Việc kiểm soát tốt chất lượng công trình, giá thành hợp lý và tiến độ thi công sẽ góp phần đưa dự án sớm đi vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và chủ đầu tư bấm nút khởi công dự án.

Lễ khởi công dự án tiếp tục đánh dấu bước tiến quan trọng trong chương trình phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển nhà ở xã hội theo Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, góp phần nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển đô thị theo hướng bền vững.

Mạnh Hùng