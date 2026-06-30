360 học viên làm công tác dân số tại cơ sở được tập huấn chuyên môn

Trong 2 ngày 29-30/6, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê tổ chức lớp tập huấn chuyên môn về công tác dân số cho 360 học viên là cán bộ phụ trách công tác dân số tại các xã và cộng tác viên dân số ở các khu dân cư trên địa bàn.

Lớp tập huấn nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng truyền thông, tư vấn cho đội ngũ làm công tác dân số cơ sở, đáp ứng yêu cầu triển khai hiệu quả các nhiệm vụ dân số và phát triển trong giai đoạn mới.

Các học viên tham gia lớp tập huấn.

Tại chương trình, các học viên được phổ biến, cập nhật những nội dung trọng tâm về tình hình dân số và các vấn đề nổi bật hiện nay như: Mất cân bằng giới tính khi sinh, duy trì vững chắc mức sinh thay thế, già hóa dân số và những tác động đến phát triển kinh tế - xã hội; các giải pháp nâng cao chất lượng dân số; giới thiệu những nội dung cơ bản, điểm mới của Luật Dân số; hướng dẫn kỹ năng truyền thông, vận động cộng đồng trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và triển khai các hoạt động dân số tại địa bàn.

Lớp tập huấn là dịp để các học viên trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại cơ sở, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân số có kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm, phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động tại cộng đồng.

Qua đó, nâng cao hiệu quả thực hiện các mục tiêu về dân số và phát triển, thích ứng với xu hướng già hóa dân số, từng bước nâng cao chất lượng dân số, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trên địa bàn.

Hồng Nhung