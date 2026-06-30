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Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX: Thông qua 35 Nghị quyết

Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX: Thông qua 35 Nghị quyết

Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX: Thông qua 35 Nghị quyết



 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng HĐND tỉnh Nghị quyết
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