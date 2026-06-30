Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX: Thông qua 35 Nghị quyết

Cử tri và Nhân dân Phú Thọ quan tâm theo dõi kỳ họp thứ Ba, HĐND...

2026-06-29 18:49:00 baophutho.vn Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX diễn ra trong 2 ngày (29-30/6) đã thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo cử tri trong toàn tỉnh. Đa...

Tạo động lực cho không gian phát triển mới

2026-06-29 16:42:00 baophutho.vn Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Phú Thọ được hình thành trên cơ sở hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, mở ra...

Điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở, tạo nền tảng cho giai đoạn mới

2026-06-29 14:45:00 baophutho.vn Tại Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026), UBND tỉnh trình tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết thông qua điều...

Xã Bình Phú triển khai việc sắp xếp, thành lập mới các chi bộ thôn

2026-06-26 16:50:00 baophutho.vn Chiều 25/6, Đảng ủy xã Bình Phú tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Đề án sắp xếp, thành lập mới các chi bộ thôn và lấy ý kiến đối với Đề...

Chuẩn bị các nội dung trình Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX

2026-06-26 14:03:00 baophutho.vn Sáng 26/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Phú Thọ đã họp để xem xét,...

HĐND phường Vĩnh Phúc quyết nghị nhiều nội dung quan trọng

2026-06-26 12:16:00 baophutho.vn Ngày 26/6, HĐND phường Vĩnh Phúc khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026) nhằm đánh giá tình hình thực...