Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX: Thông qua 35 Nghị quyết

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baophutho.vn Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX diễn ra trong 2 ngày (29-30/6) đã thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo cử tri trong toàn tỉnh. Đa...
baophutho.vn Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Phú Thọ được hình thành trên cơ sở hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, mở ra...
baophutho.vn Tại Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026), UBND tỉnh trình tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết thông qua điều...
baophutho.vn Chiều 25/6, Đảng ủy xã Bình Phú tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Đề án sắp xếp, thành lập mới các chi bộ thôn và lấy ý kiến đối với Đề...
baophutho.vn Sáng 26/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Phú Thọ đã họp để xem xét,...
baophutho.vn Ngày 26/6, HĐND phường Vĩnh Phúc khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026) nhằm đánh giá tình hình thực...
baophutho.vn Sáng 26/6, HĐND xã Xuân Lãng khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp thứ Tư (kỳ họp chuyên đề) xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan...