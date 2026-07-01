Khẳng định vai trò trụ cột đảm bảo an sinh xã hội

Với việc cung cấp mạng lưới bảo vệ tài chính bền vững, thực hiện nguyên tắc đóng - hưởng, bảo hiểm xã hội (BHXH) đang phát huy vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội, giúp chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia; đồng thời bù đắp hoặc thay thế một phần thu nhập khi người lao động bị giảm hoặc mất thu nhập.

Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình tiếp nhận và hỗ trợ thanh toán BHYT cho người dân đến khám, điều trị bệnh.

“Phao cứu sinh” tài chính

Nằm trong nhóm người nghỉ hưu được hỗ trợ mức chi trả viện phí tỷ lệ cao, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo (sinh năm 1966) ở phường Việt Trì vững tâm điều trị căn bệnh ung thư vú nhờ có sự chia sẻ gánh nặng chi phí của BHXH. Bà Thảo xúc động bộc bạch: Việc điều trị tốn kém, bảo hiểm y tế (BHYT) trở thành “phao cứu sinh” giúp giải quyết những khó khăn tài chính của gia đình. Mỗi năm, tôi được quỹ BHXH chi trả hàng trăm triệu đồng. Chắc chắn rằng nếu không có BHYT, tôi không thể theo được quá trình điều trị.

Anh Bùi Văn Tài (sinh năm 1993) ở phường Thống Nhất làm việc tại một doanh nghiệp may mặc trên địa bàn với hợp đồng lao động xác định thời hạn. Quá trình làm việc, anh đã đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) liên tục 5 năm. Gần đây, do doanh nghiệp thu hẹp quy mô, anh Tài và công ty thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động. Với thời gian đã đóng BHTN, anh được hưởng 5 tháng trợ cấp thất nghiệp, mức hưởng hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Anh Tài chia sẻ: Việc được hỗ trợ nguồn tài chính ngắn hạn khi mất việc làm đã giúp tôi trang trải cuộc sống trong thời gian tìm việc mới. Ngoài ra, tôi cũng được tư vấn hỗ trợ học nghề, đào tạo lại để sớm quay trở lại thị trường lao động.

Theo kết quả thống kê, lực lượng lao động trong độ tuổi của tỉnh đang làm việc là 1.868.821 người (chưa bao gồm lực lượng công an, quân đội, người tham gia BHXH, BHYT tại tỉnh khác). Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh giải quyết hưởng mới các chế độ BHXH cho 109.925 người; số người hưởng mới các chế độ BHTN là 7.210 người. Số chi BHXH, BHTN là 7.417 tỷ đồng, trong đó: Chi từ nguồn ngân sách nhà nước là 1.453 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 52,38% so dự toán; chi BHXH từ nguồn quỹ BHXH là 5.701 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 49,5% so dự toán; chi BHTN là 263 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 36,23% so dự toán. Công tác giải quyết hưởng, thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN được triển khai kịp thời, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của người dân và người lao động.

BHYT, BHXH trở thành chỗ dựa thiết yếu của người lao động, người nghèo. Cụ thể là hỗ trợ chi phí điều trị, phục hồi chức năng và trợ cấp 1 lần hoặc hàng tháng nếu bị suy giảm khả năng lao động; hưởng tiền trợ cấp khi ốm đau, thai sản; hưởng lương hưu hằng tháng đảm bảo nguồn thu nhập ổn định và độc lập tài chính khi nghỉ hưu và được cấp thẻ BHYT.

Đẩy mạnh thực hiện chính sách

Trong 6 tháng, toàn tỉnh có hơn 2,4 triệu lượt người khám, chữa bệnh BHYT với số chi phí 2,9 nghìn tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2025. Công tác thực hiện chính sách BHYT luôn được triển khai kịp thời, hiệu quả, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc BHXH tỉnh khẳng định: Các cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực vào cuộc, phát huy vai trò then chốt trong việc đưa chính sách BHXH, BHTN, BHYT đến người dân, người lao động. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng chế độ. Đến hết tháng 6/2026, khoảng 98% người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng nhận chế độ qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, đạt chỉ tiêu UBND tỉnh giao.

BHXH tỉnh đang triển khai đồng bộ, linh hoạt các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Trong đó, tập trung truyền thông qua việc tổ chức gian hàng tuyên truyền, tư vấn, giải đáp chính sách BHXH, BHYT, BHTN; ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình với hình thức ra quân trực tuyến, tổ chức các nhóm nhỏ tuyên truyền, vận động trực tiếp người dân... Nhằm lan tỏa thông điệp “BHXH, BHYT - điểm tựa an sinh của mỗi gia đình”, các nhân viên thu BHXH, BHYT và cán bộ BHXH đến các khu dân cư, khu chợ, nơi tập trung đông người để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tiếp cận đầy đủ chính sách BHXH.

Ngành BHXH triển khai hiệu quả Đề án 06, bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ chuyển đổi số. Đến nay, BHXH đã xác thực, đồng bộ dữ liệu của 3,36 triệu người tham gia với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đạt 99,6%. Việc khám, chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp triển khai rộng khắp tại 623/629 cơ sở y tế với hơn 10,9 triệu lượt tra cứu thành công. Các dịch vụ công trực tuyến liên thông tiếp tục được đẩy mạnh. Toàn tỉnh xử lý trên 10 nghìn hồ sơ khai sinh, khai tử, BHXH tự nguyện, ốm đau, thai sản. Việc kết nối dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử giữa cơ sở y tế và BHXH được duy trì hiệu quả. Mô hình tiếp nhận và trả hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã được BHXH triển khai tích cực, đúng quy định với 153 viên chức trực tiếp tiếp nhận đảm bảo kịp thời, giải quyết khoảng 2 triệu hồ sơ.

Hưởng ứng ngày BHYT Việt Nam, ngành BHXH tỉnh tăng cường truyền thông trực tiếp chính sách, hỗ trợ người tham gia BHXH, BHYT đến thôn, xóm, tổ dân phố; phát huy ưu thế của các hình thức, phương pháp truyền thông hiện đại, đa phương tiện, trên các ứng dụng internet; bảo đảm người dân có thể tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về chính sách BHXH, BHYT; giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ quyền lợi về BHXH, BHTN cho người tham gia; phối hợp với UBND cấp xã, Công an xã, Bưu điện, Ngân hàng tiếp tục tuyên truyền, vận động người thụ hưởng chế độ BHXH hằng tháng qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Việc kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT được ngành BHXH chú trọng; khai thác và phát huy tối đa hiệu quả công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu của ngành để kiểm tra, giám sát, phòng ngừa gian lận, lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT; thực hiện các biện pháp quản lý quỹ an toàn, hiệu quả, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người tham gia. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai mạnh mẽ công tác chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực hoạt động và kết nối, liên thông hệ thống dữ liệu chuyên ngành về BHXH, BHYT với các sở, ngành liên quan...

Bùi Minh