Dân vận khéo tạo đồng thuận

Sắp xếp thôn, tổ dân phố không đơn thuần là thay đổi tên gọi hay điều chỉnh địa giới hành chính mà còn tác động trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt, tình cảm gắn bó của người dân với nơi mình sinh sống. Chính vì vậy, nhiều địa phương xác định công tác tuyên truyền, vận động phải đi trước một bước, bảo đảm người dân được biết, được bàn và được tham gia đóng góp ý kiến ngay từ khi xây dựng phương án.

Người dân khu Tiến Mới, xã Lâm Thao đóng góp ý kiến việc sắp xếp, đổi tên thôn, tổ dân phố.

Tại các buổi sinh hoạt chi bộ, họp khu dân cư, hội nghị cử tri, Ban Công tác mặt trận cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đã trực tiếp phổ biến chủ trương, giải thích mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp. Song song với đó, hệ thống loa truyền thanh, các nhóm Zalo cộng đồng và nhiều nền tảng số được tận dụng để truyền tải thông tin nhanh chóng, công khai, minh bạch đến từng hộ dân.

Trưởng Ban Công tác mặt trận khu Tiến Mới, xã Lâm Thao Tạ Ngọc Nam cho biết: Khu Tiến Mới hiện có hơn 280 hộ dân. Theo Đề án, khu Tiến Mới và khu Phương Lai sắp xếp thành khu Phương Lai mới. Ngay sau khi có chủ trương, chúng tôi đã thông tin đầy đủ trên nhóm Zalo của khu dân cư, tổ chức tuyên truyền tại các cuộc họp để người dân nắm rõ. Cơ bản người dân trong khu đều đồng tình với chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức ở cơ sở, song nhiều ý kiến cũng bày tỏ mong muốn giữ lại tên gọi làng cũ như một cách lưu giữ giá trị truyền thống của địa phương.

Khối lượng công việc liên quan đến sắp xếp, đổi tên thôn, tổ dân phố rất lớn, tác động trực tiếp đến từng hộ dân. Vì vậy, cùng với việc xây dựng phương án khoa học, các địa phương đều xác định công tác dân vận là yếu tố quyết định thành công. Xã Lâm Thao đẩy mạnh tuyên truyền, giải đáp những băn khoăn của người dân. Đến nay, việc lấy ý kiến của người dân tại 23 khu dân cư (20 khu thuộc diện sắp xếp và đổi tên, 3 khu đổi tên) đã hoàn thành, tỷ lệ phiếu đồng ý với Đề án đạt 99,34% cho thấy Nhân dân đồng thuận rất cao. UBND xã Lâm Thao sẽ hoàn thiện Đề án trình HĐND xã xem xét, quyết định theo quy định; đồng thời tiếp thu các ý kiến của cử tri để điều chỉnh phương án đặt tên khu dân cư phù hợp với thực tiễn địa phương.

Tại xã Chí Tiên, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã huy động cả hệ thống chính trị tham gia tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như qua hệ thống truyền thanh cơ sở, các buổi sinh hoạt chi bộ, họp khu dân cư và đặc biệt là phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, cán bộ, đảng viên, trưởng khu trực tiếp gặp gỡ người dân để giải thích rõ mục tiêu, ý nghĩa của việc sắp xếp để người dân hiểu rằng việc tổ chức lại khu dân cư không chỉ nhằm tinh gọn bộ máy, giảm chi phí hành chính mà còn nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phát huy vai trò tự quản ở cộng đồng dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Nhờ làm tốt công tác tư tưởng, bảo đảm công khai, dân chủ và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, xã Chí Tiên đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình với kết quả 100% cử tri tham gia đều nhất trí với Đề án sắp xếp khu dân cư. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công tác dân vận ở cơ sở.

Thời gian tới, công tác dân vận tiếp tục được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt, với phương châm gần dân, trọng dân, lắng nghe dân và giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân. Đây chính là “chìa khóa” để hoàn thành việc sắp xếp, đổi tên thôn, tổ dân phố, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Phương Thanh