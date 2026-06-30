Phường Nông Trang thành lập 9 tổ dân phố, 9 chi bộ mới sau sắp xếp

{title}
{publish}
{head}
Chiều 30/6, Đảng ủy phường Nông Trang tổ chức hội nghị công bố các quyết định về việc sắp xếp, đổi tên khu dân cư (tổ dân phố) trên địa bàn.
Lãnh đạo Đảng ủy phường Nông Trang trao Quyết định thành lập mới tổ dân phố mới.
Lãnh đạo Đảng ủy phường Nông Trang trao Quyết định đổi tên các chi bộ sau sắp xếp.
Tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy phường đã công bố Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về việc sắp xếp, đổi tên khu dân cư (tổ dân phố) trên địa bàn phường. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp và đổi tên, toàn phường Nông Trang có 22 tổ dân phố, trong đó có 9 tổ dân phố được thành lập mới và 13 tổ dân phố được đổi tên.
Hội nghị cũng công bố các quyết định của Đảng ủy phường về kết thúc hoạt động 19 chi bộ khu dân cư cũ; thành lập 9 chi bộ, đổi tên 13 chi bộ sau sắp xếp; chỉ định Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ nhiệm kỳ mới; chỉ định Tổ trưởng lâm thời các tổ dân phố.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường công bố các quyết định kết thúc hoạt động 32 Ban Công tác Mặt trận tại các tổ dân phố cũ; thành lập 22 Ban Công tác Mặt trận tại các tổ dân phố mới theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam, góp phần kiện toàn tổ chức chính trị ở cơ sở, bảo đảm hoạt động thông suốt ngay sau khi thực hiện sắp xếp.
Lãnh đạo phường trao các quyết định kết thúc hoạt động các Ban Công tác Mặt trận tại các tổ dân phố cũ.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cầm Hà Chung - Bí thư Đảng ủy phường Nông Trang nhấn mạnh, việc sắp xếp, đổi tên khu dân cư, tổ dân phố là bước cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng chí đề nghị các cấp ủy chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng các tổ dân phố được kiện toàn nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, bám sát địa bàn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, phục vụ Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.
Lãnh đạo Đảng ủy phường tặng hoa chúc mừng các đồng chí nguyên Bí thư Chi bộ, Trưởng khu, Trưởng Ban công tác Mặt trận các khu dân cư đã hoàn thành nhiệm vụ.
Lê Minh
baophutho.vn Đó là chủ đề của Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo xã với thanh niên và Sàn giao dịch việc làm năm 2026 được tổ chức tại xã Thịnh Minh ngày 30/6.
baophutho.vn Trong 2 ngày 29-30/6, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê tổ chức lớp tập huấn chuyên môn về công tác dân số cho 360 học viên là cán bộ phụ trách...
baophutho.vn Giữa những đổi thay của đời sống hiện đại, nhiều giá trị truyền thống vẫn được gìn giữ và tiếp nối trong những mái ấm bình dị. Đó là sự thủy...
Ngày và đêm 30/6, khu vực Bắc Bộ tiếp tục chịu tác động của hình thể gây mưa lớn, tập trung về sáng, chiều tối và đêm, cục bộ có nơi mưa rất to kèm theo các hiện tượng thời...
baophutho.vn Trong bối cảnh công nghiệp phát triển mạnh mẽ, nhu cầu về nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao ngày càng trở nên cấp thiết. Tuy nhiên, tại...
baophutho.vn Ngày 29/6, Tỉnh đoàn phối hợp với Chi cục An toàn thực phẩm tổ chức hội nghị tuyên truyền các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của...
baophutho.vn Cùng với nỗ lực đầu tư mở rộng sản xuất, nhiều doanh nghiệp FDI hoạt động trên địa bàn tỉnh đang chú trọng giải bài toán nhân lực thông qua các...