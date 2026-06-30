Phường Nông Trang thành lập 9 tổ dân phố, 9 chi bộ mới sau sắp xếp

Chiều 30/6, Đảng ủy phường Nông Trang tổ chức hội nghị công bố các quyết định về việc sắp xếp, đổi tên khu dân cư (tổ dân phố) trên địa bàn.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Nông Trang trao Quyết định thành lập mới tổ dân phố mới.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Nông Trang trao Quyết định đổi tên các chi bộ sau sắp xếp.

Tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy phường đã công bố Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về việc sắp xếp, đổi tên khu dân cư (tổ dân phố) trên địa bàn phường. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp và đổi tên, toàn phường Nông Trang có 22 tổ dân phố, trong đó có 9 tổ dân phố được thành lập mới và 13 tổ dân phố được đổi tên.

Hội nghị cũng công bố các quyết định của Đảng ủy phường về kết thúc hoạt động 19 chi bộ khu dân cư cũ; thành lập 9 chi bộ, đổi tên 13 chi bộ sau sắp xếp; chỉ định Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ nhiệm kỳ mới; chỉ định Tổ trưởng lâm thời các tổ dân phố.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường công bố các quyết định kết thúc hoạt động 32 Ban Công tác Mặt trận tại các tổ dân phố cũ; thành lập 22 Ban Công tác Mặt trận tại các tổ dân phố mới theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam, góp phần kiện toàn tổ chức chính trị ở cơ sở, bảo đảm hoạt động thông suốt ngay sau khi thực hiện sắp xếp.

Lãnh đạo phường trao các quyết định kết thúc hoạt động các Ban Công tác Mặt trận tại các tổ dân phố cũ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cầm Hà Chung - Bí thư Đảng ủy phường Nông Trang nhấn mạnh, việc sắp xếp, đổi tên khu dân cư, tổ dân phố là bước cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng chí đề nghị các cấp ủy chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng các tổ dân phố được kiện toàn nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, bám sát địa bàn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, phục vụ Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo Đảng ủy phường tặng hoa chúc mừng các đồng chí nguyên Bí thư Chi bộ, Trưởng khu, Trưởng Ban công tác Mặt trận các khu dân cư đã hoàn thành nhiệm vụ.

Lê Minh