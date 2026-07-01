Chủ động trước thiên tai

Những năm gần đây, đối mặt với những diễn biến thời tiết cực đoan mang sức tàn phá nặng nề, tỉnh Phú Thọ thực hiện đồng bộ các biện pháp ứng phó, lấy phòng ngừa làm cốt lõi nhằm bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân trước mùa mưa bão.

Lực lượng chức năng xã Chí Đám cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực sạt lở.

Ngày 28/6, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 11937/UBND-NN8 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá. Theo dự báo, từ đêm 28/6 đến sáng 30/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng hứng chịu một đợt mưa vừa, mưa to với lượng phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi vượt trên 250mm, đe dọa gây ngập úng đô thị và lũ quét trên các sông, suối nhỏ. Để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia tại Văn bản số 24/BCĐ-BNNMT, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương theo dõi sát sao bản tin thời tiết, tổ chức trực ban nghiêm túc để thông tin kịp thời đến từng người dân.

Lãnh đạo xã Chí Đám kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn.

Sự chủ động “tích cốc phòng cơ” này không phải ngẫu nhiên, mà được đúc rút từ những bài học xương máu của những năm trước. Người dân Phú Thọ vẫn chưa quên sự khốc liệt của thiên tai năm 2025 khi toàn tỉnh hứng chịu liên tiếp 13 đợt mưa lớn diện rộng. Nước mưa trút xuống xối xả, đẩy tổng lượng mưa ở nhiều địa phương lên cao kỷ lục. Bão chồng bão, 5 cơn bão quét qua kèm theo giông lốc đã kích hoạt 12 đợt lũ dâng cao trên các tuyến sông Thao, sông Lô, sông Bứa, làm sạt lở 17.035 m bờ sông, suối. Thiên tai tàn khốc đã cướp đi sinh mạng của 6 người, làm 3 người bị thương, khiến hơn 3.500 ngôi nhà ngập sâu và trên 2.500 nhà bị tốc mái. Về kinh tế, trên 7.300 ha lúa và 5.024 ha hoa màu bị mất trắng, hàng vạn con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, tổng thiệt hại vật chất ước tính khoảng 1.550 tỷ đồng.

Lãnh đạo xã Hiền Quan kiểm tra khu vực sạt lở trên địa bàn.

Năm 2026, nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh xác định là phải chuyển hẳn từ ứng phó thụ động sang chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, quyết không để rơi vào cảnh “nước đến chân mới nhảy”. UBND tỉnh đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy bằng Quyết định số 770/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh theo đúng Nghị định số 200/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Sự thay đổi này đã phát huy tác dụng khi xử lý kịp thời sự cố sụt lún đê tả sông Thao vào tháng 4/2026. Cụ thể, sự cố sụt lún nghiêm trọng xảy ra tại tuyến đê tả sông Thao (lý trình K64+150 thuộc tổ 1A, khu Phú Hà, phường Phong Châu). Taluy âm của đê bị sụt lún sâu từ 40 - 50cm, khiến nền nhà bê tông của 11 hộ dân bị nứt và nguy cơ đe dọa trực tiếp đến 74 hộ dân xung quanh. Ngay lập tức, hệ thống cảnh báo sớm đã kích hoạt, lực lượng xung kích tại chỗ của địa phương lập tức bám sát địa bàn 24/24h để khoanh vùng, cắm biển cảnh báo và hỗ trợ người dân di dời tài sản.

Đồng chí Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Minh Tuấn cho biết: Ngành Nông nghiệp đã chủ trì, tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, đồng thời nhanh chóng phối hợp khảo sát để đưa ra phương án xử lý kiên cố, lâu dài. Nhờ sự vào cuộc nhanh chóng, đồng bộ và quyết liệt, thiệt hại đã được kiểm soát và bảo đảm an toàn tuyệt đối về tính mạng cho hàng trăm người dân nơi đây.

Mưa giông ngày 28/6 khiến cây cổ thụ bật gốc, làm đổ cột điện 0,4kV, hư hỏng mái tôn và phương tiện của 1 hộ dân trên địa bàn xã Lạc Lương.

Bên cạnh việc ứng phó với các sự cố khẩn cấp, tỉnh còn chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác dự báo. Việc vận hành ổn định hơn 186 trạm đo mưa tự động, 15 trạm đo mực nước sông cùng hệ thống camera giám sát hiện đại đã giúp thông tin truyền đi thông suốt. Các nhóm mạng xã hội kết nối từ tỉnh đến 148 xã, phường hoạt động liên tục, đảm bảo thông tin dự báo thời tiết được cập nhật thường xuyên. Những văn bản chỉ đạo, các nghị quyết về mức hỗ trợ sản xuất, duy tu bảo dưỡng đê điều được ban hành kịp thời giống như những chiếc phao cứu sinh tiếp thêm sức mạnh cho cơ sở.

Mùa mưa bão năm nay sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần “chân cứng đá mềm”, quân và dân tỉnh Phú Thọ đang đồng lòng xây dựng một lá chắn vững chắc, sẵn sàng vượt qua mọi giông bão để bảo vệ cuộc sống bình yên.

Lê Hoàng