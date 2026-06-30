Hạnh phúc từ mái ấm bình dị

Giữa những đổi thay của đời sống hiện đại, nhiều giá trị truyền thống vẫn được gìn giữ và tiếp nối trong những mái ấm bình dị. Đó là sự thủy chung của vợ chồng, là tinh thần hiếu học của con cái, là trách nhiệm với công việc và cộng đồng. Từ những điều tưởng chừng giản dị ấy, gia đình anh Nguyễn Nam Hải - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Cấp nước Phú Thọ, đã xây dựng nên một tổ ấm hạnh phúc, trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa ở địa phương.

Gia đình anh Nguyễn Nam Hải là một trong những gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2026.

Nền tảng của mái ấm hạnh phúc

Trong căn nhà luôn rộn rã tiếng cười, anh Nguyễn Nam Hải vẫn thường nói rằng, thành công của mỗi người không chỉ được đo bằng những kết quả trong công việc mà còn bằng sự bình yên, hạnh phúc của gia đình. Với anh, gia đình là nơi trở về sau mỗi ngày làm việc và là điểm tựa tinh thần để mỗi thành viên vững bước trên hành trình của cuộc sống.

Là Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Cấp nước Phú Thọ, khối lượng công việc của anh Hải luôn lớn. Thế nhưng, dù bận rộn đến đâu, anh vẫn dành thời gian cho gia đình. Những bữa cơm quây quần, những câu chuyện thường nhật hay việc cùng vợ chăm lo, dạy dỗ con cái luôn được anh coi trọng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

Ở gia đình anh Hải, sự sẻ chia không chỉ là lời nói mà được thể hiện bằng những việc làm cụ thể. Vợ chồng cùng nhau gánh vác công việc gia đình, động viên nhau trong công tác và đồng hành trong nuôi dạy con cái. Chính sự tôn trọng, thấu hiểu ấy đã giúp gia đình luôn giữ được sự gắn kết, trở thành hậu phương vững chắc để mỗi thành viên yên tâm phấn đấu.

Nếu anh Hải là người giữ vai trò kết nối, định hướng thì vợ anh - chị Hoàng Thị Thu Thủy - Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ, lại là người vun vén, gìn giữ ngọn lửa yêu thương trong gia đình. Dù đảm nhiệm công việc chuyên môn với nhiều áp lực, chị vẫn luôn dành sự quan tâm cho chồng con, cùng chồng xây dựng nếp nhà ấm cúng.

Điều đáng quý ở gia đình anh Hải còn nằm cách các thế hệ cùng gìn giữ những giá trị truyền thống. Các con được giáo dục trong môi trường đề cao sự lễ phép, lòng biết ơn, tinh thần tự lập và ý thức trách nhiệm với gia đình. Thay vì áp đặt, vợ chồng anh Hải lựa chọn cách đồng hành, lắng nghe và làm gương cho con bằng chính lối sống của mình.

Từ sự yêu thương và nền nếp ấy, gia đình nhiều năm liền giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa, trở thành một trong những điển hình tiêu biểu tại địa phương. Đó cũng là nền tảng để mỗi thành viên không ngừng nỗ lực trong học tập, công tác, tiếp nối những giá trị tốt đẹp đã được vun đắp qua nhiều năm tháng.

Lan toả giá trị tốt đẹp

Điều làm nên nét đẹp của gia đình anh Nguyễn Nam Hải là sự hòa thuận, đầm ấm trong đời sống thường nhật và ở tinh thần không ngừng phấn đấu của mỗi thành viên. Từ người chồng, người vợ đến các con đều nỗ lực hoàn thành tốt vai trò của mình, góp phần tạo dựng một gia đình vừa hạnh phúc, vừa “giàu” giá trị cống hiến.

Nhiều năm qua, trên cương vị Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Cấp nước Phú Thọ, anh Hải luôn được đánh giá là cán bộ tận tụy, trách nhiệm, gần gũi với người lao động. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, anh còn tích cực tham mưu, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Những nỗ lực ấy được ghi nhận bằng nhiều hình thức khen thưởng của các cấp công đoàn, trong đó có danh hiệu Cán bộ Công đoàn xuất sắc tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2023.

Cùng với anh Hải, chị Hoàng Thị Thu Thủy cũng là tấm gương tiêu biểu trong công tác chuyên môn. Với vai trò Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, chị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2025. Các con trong gia đình chăm ngoan, có ý thức học tập, rèn luyện, đạt nhiều thành tích đáng khích lệ.

Chia sẻ về bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình, anh Nguyễn Nam Hải cho rằng, điều quan trọng nhất là sự tôn trọng và đồng hành giữa các thành viên. "Mỗi người đều có công việc, áp lực riêng nên càng cần dành thời gian lắng nghe, chia sẻ với nhau. Khi các thành viên thấu hiểu và yêu thương nhau thì gia đình luôn là nơi bình yên nhất để trở về", anh Hải tâm sự.

Chính vì vậy mà những thành tích trong công tác, học tập của các thành viên không trở thành khoảng cách, mà ngược lại càng làm đầy thêm niềm tự hào và sự gắn kết của gia đình. Những giá trị về hiếu nghĩa, trách nhiệm, tinh thần học tập, lao động nghiêm túc vẫn được gìn giữ và trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, trở thành tài sản quý giá nhất của gia đình.

Sáng 23/6/2026, tại Hội nghị biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu giai đoạn 2021 - 2026 do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, gia đình anh Nguyễn Nam Hải là một trong những gia đình tiêu biểu được tôn vinh. Sự ghi nhận ấy không chỉ dành cho những thành tích của từng cá nhân mà còn là sự trân trọng đối với một mái ấm đã và đang gìn giữ những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Từ một mái ấm bình dị, những giá trị yêu thương, trách nhiệm và sẻ chia đã được vun đắp, lan tỏa. Đó không chỉ là câu chuyện của riêng gia đình anh Nguyễn Nam Hải mà còn là hình ảnh đẹp về những gia đình Việt Nam đang lặng lẽ giữ gìn ngọn lửa hạnh phúc, góp phần xây dựng cộng đồng văn minh, xã hội tiến bộ và giàu tính nhân văn.

Nguyễn Yến