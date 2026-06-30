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Học sinh Trường THPT Việt Trì giành Huy chương tại Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế

Ngày 30/6, thông tin từ Trường THPT Việt Trì, phường Việt Trì cho biết, em Trần Ngọc Thanh Hà, học sinh lớp 11A4, giành Huy chương Đồng (Bronze) tại Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế trực thuộc hệ thống StemCo dành cho khối lớp 11 - 12 năm 2025.

Học sinh Trường THPT Việt Trì giành Huy chương tại Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế

Chứng nhận đạt Huy chương Đồng Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế trực thuộc hệ thống StemCo của em Trần Ngọc Thanh Hà, học sinh Trường THPT Việt Trì.

Về lĩnh vực Hóa học cụ thể, StemCo điều hành một cuộc thi chuyên biệt mang tên ChemiCO (International Chemistry Competition). Đây là một kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế trực thuộc hệ thống StemCo, được thiết kế để thử thách và phát triển năng lực tư duy Hóa học của học sinh trên toàn thể giới.

STEM là mô hình giáo dục tích hợp 4 lĩnh vực: Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Mathematics (Toán học). Thay vì học lý thuyết, STEM áp dụng kiến thức vào thực tiễn để giải quyết các vấn đề cụ thể, rèn luyện tư duy logic, sáng tạo và giải quyết vấn đề.

Học sinh Trường THPT Việt Trì giành Huy chương tại Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế

Em Trần Ngọc Thanh Hà, học sinh lớp 11A4, giành Huy chương Đồng (Bronze) tại Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế trực thuộc hệ thống StemCo.

Thành tích xuất sắc của em Trần Ngọc Thanh Hà không chỉ là niềm tự hào của gia đình, thầy cô và Trường THPT Việt Trì, mà còn khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn, tinh thần chủ động hội nhập quốc tế của thế hệ học sinh Đất Tổ trên bản đồ tri thức thế giới.

Hương Giang


Hương Giang

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng THPT Việt Trì Olympic hóa học Học sinh Hội nhập quốc tế Đất Tổ huy chương đồng hệ thống Phát triển Thành tích Chất lượng
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