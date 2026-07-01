Học sinh Trường THPT Công nghiệp Việt Trì đạt á khoa toàn quốc khối C00

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Trường THPT Công nghiệp Việt Trì tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục với nhiều kết quả nổi bật. Đáng chú ý, em Trần Chi Lan, học sinh lớp 12E đạt 28,5 điểm, trở thành thủ khoa tỉnh Phú Thọ và á khoa toàn quốc khối C00. Bên cạnh đó, em Lê Đình Tuấn, học sinh lớp 12A là thủ khoa của nhà trường ở tổ hợp A00 với tổng điểm 29,25, gồm: Toán 9,5 điểm, Vật lý 10 điểm và Hóa học 9,75 điểm.

Em Trần Chi Lan xuất sắc trở thành thủ khoa tỉnh Phú Thọ và á khoa toàn quốc khối C00.

Theo thống kê kết quả kỳ thi, điểm trung bình các môn thi của học sinh Trường THPT Công nghiệp Việt Trì đạt 6,86 điểm, xếp thứ 3 trong các trường THPT của tỉnh Phú Thọ (trước khi sắp xếp đơn vị hành chính) và đứng thứ 18 trong toàn tỉnh. Toàn trường có 7 bài thi đạt điểm 10, gồm 5 bài thi môn Lịch sử, 1 bài thi môn Vật lý và 1 bài thi môn Hóa học.

Những kết quả trên tiếp tục khẳng định chất lượng dạy và học của Trường THPT Công nghiệp Việt Trì, đồng thời thể hiện sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo nền tảng để học sinh tự tin bước vào các bậc học tiếp theo.

Anh Thơ