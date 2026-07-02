Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2026

Tăng cường theo dõi, dự báo, cảnh báo thiên tai

2026-07-02 14:57:00 baophutho.vn Trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ về diễn biến thời tiết trong những ngày tới đây, ông Nguyễn Trung Tuyến - Giám...

Phú Thọ phát động cuộc thi trực tuyến “Công đoàn trong trái tim...

2026-07-02 12:13:00 baophutho.vn Ngày 2/7, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tổ chức phát động cuộc thi trực tuyến “Công đoàn trong trái tim tôi” dành cho cán bộ, đoàn viên và người lao...

Sân tập cộng đồng - nơi tuổi già thêm vui, thêm khỏe

2026-07-02 11:12:00 baophutho.vn Những năm gần đây, các sân tập cộng đồng trên địa bàn xã Liên Hòa đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của đông đảo người cao tuổi. Không chỉ tạo...

Thời tiết hôm nay (2-7): Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão​

2026-07-02 06:01:00 Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 2-7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 115,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông,...

Mở rộng quyền lợi, tăng diện bao phủ bảo hiểm y tế vì sức...

2026-07-01 12:45:00 baophutho.vn Từ ngày 1/7/2026, một số quy định mới liên quan đến chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) chính thức có hiệu lực, mang đến thêm quyền lợi cho người...

Chủ động trước thiên tai

2026-07-01 09:24:00 baophutho.vn Những năm gần đây, đối mặt với những diễn biến thời tiết cực đoan mang sức tàn phá nặng nề, tỉnh Phú Thọ thực hiện đồng bộ các biện pháp ứng...