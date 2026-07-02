Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2026

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Từ tháng 7/2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Tăng mức lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng; Phạt đến 50 triệu đồng hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật; Rút ngắn thời gian cấp Giấy phép xây dựng; Lao động nữ được nghỉ thai sản 7 tháng...
baophutho.vn Trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ về diễn biến thời tiết trong những ngày tới đây, ông Nguyễn Trung Tuyến - Giám...
baophutho.vn Ngày 2/7, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tổ chức phát động cuộc thi trực tuyến “Công đoàn trong trái tim tôi” dành cho cán bộ, đoàn viên và người lao...
baophutho.vn Những năm gần đây, các sân tập cộng đồng trên địa bàn xã Liên Hòa đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của đông đảo người cao tuổi. Không chỉ tạo...
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 2-7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 115,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông,...
baophutho.vn Từ ngày 1/7/2026, một số quy định mới liên quan đến chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) chính thức có hiệu lực, mang đến thêm quyền lợi cho người...
baophutho.vn Những năm gần đây, đối mặt với những diễn biến thời tiết cực đoan mang sức tàn phá nặng nề, tỉnh Phú Thọ thực hiện đồng bộ các biện pháp ứng...
baophutho.vn Sắp xếp thôn, tổ dân phố không đơn thuần là thay đổi tên gọi hay điều chỉnh địa giới hành chính mà còn tác động trực tiếp đến đời sống, sinh...