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Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2026

Từ tháng 7/2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Tăng mức lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng; Phạt đến 50 triệu đồng hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật; Rút ngắn thời gian cấp Giấy phép xây dựng; Lao động nữ được nghỉ thai sản 7 tháng...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2026

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2026



 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Thông tin sai sự thật Chính sách mới Mức lương cơ sở Hiệu lực Triệu giấy phép xây dựng lao động nữ đồng hành chia sẻ phạt
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