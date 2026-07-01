Phú Thọ: Tỷ lệ tốt nghiệp THPT dự kiến đạt 99,7%

Ngày 1/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2026. Sau khi tổng hợp, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ báo cáo một số kết quả của tỉnh. Cụ thể, toàn tỉnh có 47.668 thí sinh dự thi (THPT công lập 33.105 thí sinh, THPT tư thục 4.534 thí sinh, GDTX 8017 thí sinh, tự do 2.012 thí sinh). Điểm trung bình các môn thi 6,21, xếp thứ 6/34 tỉnh, thành phố. Toàn tỉnh có 492 điểm 10.

Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm Trường THPT Hiền Đa chúc mừng em Trần Minh Phú - 1 trong 3 thủ khoa khối AOO.

Ở từng môn thi, nhiều kết quả nổi bật tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục của tỉnh. Môn Lịch sử đạt điểm trung bình 6,69, có 237 bài thi đạt điểm 10, xếp thứ nhất toàn quốc. Môn Vật lí đạt 6,06 điểm; Địa lí đạt 5,54 điểm; Giáo dục Kinh tế và Pháp luật cùng xếp thứ hai toàn quốc.

Các môn khác cũng duy trì thứ hạng cao như: Công nghệ công nghiệp xếp thứ 6, Hóa học xếp thứ 7, Ngữ văn và Sinh học xếp thứ 8, Toán xếp thứ 10... Tỷ lệ tốt nghiệp THPT dự kiến của tỉnh đạt 99,7%.

Có 2 thí sinh có tổng điểm 4 môn thi cao nhất (đạt 38/40 điểm) là: Nguyễn Duy Vinh, lớp 12A1, Trường THPT Lê Xoay; Bùi Tuấn Tài, lớp 12A, Trường THPT Yên Lạc.

Ở khối A00 (Toán, Vật lí, Hóa học), có ba thí sinh đồng thủ khoa với 29,75 điểm: Nguyễn Duy Vinh, lớp 12A1, Trường THPT Lê Xoay; Bùi Tuấn Tài, lớp 12A, Trường THPT Yên Lạc; Trần Minh Phú, lớp 12A1, Trường THPT Hiền Đa.

Ở khối A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh), với 28,75 điểm, em Vũ Thành Vinh, lớp 12A5, Trường THPT Xuân Hòa là thủ khoa.

Khối B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) có hai thí sinh cùng đạt 29,25 điểm, đồng thủ khoa là: Nguyễn Minh Hiếu, lớp 12A1, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc; Vi Văn Quyết, lớp 12A1, Trường THPT Tam Đảo II.

Khối C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí), đồng thủ khoa là Trần Thu Hiền, lớp 12 Địa, Trường THPT Chuyên Hùng Vương; Trần Chi Lan, lớp 12E, Trường THPT Công nghiệp Việt Trì cùng đạt 28,5 điểm

Khối C01 (Toán, Ngữ văn, Vật lí), với 28,25 điểm, thủ khoa là em Nguyễn Duy Vinh, lớp 12A1, Trường THPT Lê Xoay.

Khối C02 (Toán, Ngữ văn, Hóa học), với 28,5 điểm, 2 thủ khoa đều là học sinh Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc: Nguyễn Thị Thu Hương, lớp 12A2 và Trần Thị Phương, lớp 12A1.

Khối C03 (Toán, Ngữ văn, Lịch sử), với 28,25 điểm, đồng thủ khoa là các em: Phan Thùy Dung, lớp 12A15, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc; Trần Minh Ngọc, lớp 12A15, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc; Đỗ Hà Trang, lớp 12Q, Trường THPT Trần Phú.

Khối C04 (Toán, Ngữ văn, Địa lí), với 28,25 điểm, thủ khoa là em Nguyễn Thị Huệ, lớp 12I, Trường THPT Yên Lạc.

Khối D00 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh), với 28,25 điểm, thủ khoa là em Nguyễn Thu Huyền, lớp 12A11, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc.

Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục khẳng định vị thế của giáo dục Phú Thọ.

Hạnh Thúy